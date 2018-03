“Non doveva succedere!” Cristina Parodi | stavolta non la perdona nessuno Tutto durante

Tare ed il futuro di De Vrij : “Non doveva andare così… so dove andrà!” : “Con De Vrij non doveva finire così, quando tutto si sarà concluso spiegherò come sono andate le cose. doveva essere più riconoscente nei confronti della società, ma la Lazio non rincorre nessuno. Inter? So dove andrà, ma non sarò io a dirlo”. Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato prima della gara contro la Juventus del futuro di De Vrij, in maniera un po’ piccata. Tornando alla gara odierna Tare ha concluso: “Oggi mi ...

“Put*** - sei morta”. Samantha De Grenet choc - brutte minacce. La bella showgirl ha “parlato troppo” facendo infuriare migliaia di persone. “Non si doveva permettere…”. Ha esagerato? : “La IV sett.dell’#isola inizia con una puntata che mette un 1 sul cannagate, ma tranquilli a parlarne ci penseranno tutti gli altri programmi. La Marcuzzi mostra un video dove Monte spiega xché ha scelto di non essere in trasmissione e poi manda un messaggio dolce a Paola che rimane abbastanza freddina quando un Bossari sognante le riferisce le parole di Francy. I concorrenti sembrano pronti per una sfilata di moda: trucchi, coroncine, ...

Eva Henger a Domenica Live : “Non mi faccio mettere i piedi in testa da Francesco Monte - doveva chiedere scusa” : Domenica Live: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte da Barbara d’Urso Dopo Verissimo, Eva Henger ha attaccato Francesco Monte a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso l’ungherese ha ribadito la sua posizione e sottolineato di essere rimasta delusa dall’atteggiamento dell’ex tronista di Uomini e Donne. A detta di Eva, Monte doveva chiedere subito […] L'articolo Eva Henger a Domenica Live: ...

“Non doveva farlo”. Isola - quel naufrago troppo vicino a Rosa… Ve ne eravate accorti? Pietro Tartaglione - il fidanzato della Perrotta - sì e svela tutto a Mattino 5. Ah - la gelosia… : Isola dei Famosi, Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta, non resta più nell’ombra, in silenzio. La settimana scorsa è intervenuto pubblicamente per la prima volta in assoluto per difendere la sua naufraga del cuore dall’attacco di Nadia Rinaldi. Da quando lei è all’Isola lui, che l’ha conosciuta e corteggiata quando sedeva sul trono di Uomini e Donne, è sempre rimasto in silenzio. Ma ...