Nokia 9 in arrivo per superare i top di gamma della concorrenza

Nokia 3 : in arrivo Android 8.0 Oreo beta : Juho Sarvikas, CPO di HMD Global, attraverso il proprio account Twitter, ha rivelato che a breve sarà rilasciata la beta di Android 8.0 Oreo per il Nokia 3 L'articolo Nokia 3: in arrivo Android 8.0 Oreo beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.