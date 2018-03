Nicola Zingaretti tiene il Lazio

Nicola Zingaretti - ELEZIONI LAZIO 2018/ Governatore Pd vicino a riconferma - ma senza maggioranza : ecco perchè : NICOLA ZINGARETTI, ELEZIONI LAZIO 2018: vicina riconferma, ultime notizie sulla sfida con Roberta Lombardi e Stefano Parisi molto vicini. Governatore bis ma senza maggioranza: ecco perchè(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:47:00 GMT)

Exit poll - Lombardia : Fontana primo com 38%-42% - nel Lazio Nicola Zingaretti è in testa con 30%-34% : Lo spoglio reale inizierà domani alle 14, ma i primi Exit poll danno il candidato governatore del centrodestra vincitore su Giorgio Gori, l'uomo scelto dal centrosinistra, mentre nel Lazio è avanti Zingaretti

Nicola Zingaretti : “Segretario? Io sono il candidato alla Regione Lazio” : “Segretario? Io sono il candidato della coalizione di centrosinistra alla Regione Lazio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e candidato del centrosinistra, Nicola... L'articolo Nicola Zingaretti: “Segretario? Io sono il candidato alla Regione Lazio” su Roma Daily News.

Sanità - trasporti - giovani : il programma di Nicola Zingaretti per il Lazio : C'è tutta una nuova programmazione, che è già iniziata, ed è finalizzata a costruire un maggiore rapporto tra scienza, ricerca, università e innovazione e un nuovo modo di produrre per creare lavoro. ...

Gli scontenti nel Pd guardano a Zingaretti - con Prodi federatore di centrosinistra - : se Renzi perde - l'alternativa è Nicola - Lazio sfida ... : "In questi anni la prospettiva della centralità della sfida ambientale si è molto rafforzata nel mondo", scrive. E via con gli esempi dei leader mondiali che, ad "eccezione di Trump, si sono mossi su ...

Ma gli scontenti nel Pd guardano a Nicola Zingaretti (con Prodi federatore di centrosinistra) : se Renzi perde - l'alternativa è Nicola - Lazio sfida nazionale : "Quello di Romano Prodi non è un endorsement a Renzi. Il professore si è semplicemente voluto porre come federatore del centrosinistra anche per la fase che verrà dopo il voto del 4 marzo". Nel Pd il partito del 5 marzo è già al lavoro. Al di fuori della ridotta Renziana del partito, i musi lunghi per 'l'operazione liste' non vanno via. Da queste parti si esaltano i toni critici del prof bolognese nei confronti ...

Lazio - Maroni : con Nicola Zingaretti abbiamo collaborato molto : Roma, 17 gen. (askanews) Nicola Zingaretti? 'abbiamo collaborato su tanti fronti'. A parlare è Roberto Maroni, ospite in collegamento da Milano a Radio Radio, che, nel confessare di invidiare le ...

Elezioni Lazio - l’annuncio di Piero Grasso : “Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti a governatore” : L’accordo nel Lazio tra Pd e LeU è a un passo. Dopo l’apertura degli scorsi giorni, la conferma è arrivata dopo l’incontro tra il leader di Liberi e Uguali, Piero Grasso, e il candidato dem Nicola Zingaretti. Ma l’intesa non piace a Civica Popolare, che critica la stretta di mano e chiede un “segnale di chiarezza” al Pd e agita lo spettro di uno strappo a livello nazionale. Il via libera all’appoggio al ...

Ufficiale il No di Liberi e Uguali a Giorgio Gori. Mandato a Grasso di trattare con Nicola Zingaretti : Liberi e Uguali dice no a Giorgio Gori. A nulla sono valsi appelli e trattative. L'assemblea lombarda di LeU si chiude con una fumata nera: la sinistra candida alla guida della Regione l'esponente di Mdp Onorio Rosati. E gela così le speranze Dem di un aiuto al candidato renziano, nel difficile tentativo di rimonta al centrodestra.Nel Lazio i giochi sono invece ancora aperti e sembrano portare verso un accordo: l'assemblea locale di LeU ...

Nicola Zingaretti a rischio nel Lazio. Sondaggio Piepoli : "Testa a testa con M5s" : Sondaggio da brividi per il Partito democratico in vista delle regionali nel Lazio che si terranno assieme alle elezioni politiche il prossimo 4 marzo. Infatti in un Sondaggio di Nicola Piepoli pubblicato sul quotidiano la Stampa, la candidata del MoVimento 5 stelle, Roberta Lombardi, sarebbe in testa davanti al presidente uscente del Pd, Nicola Zingaretti.L'attuale presidente, Nicola Zingaretti, è in generale ben voluto dalla ...