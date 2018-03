Neve | gelo e frane | l' Emilia-Romagna chiede lo stato d' emergenza

Burian bis - meteo ondata di gelo dalla Siberia/ Italia - a fine marzo la Neve tornerà protagonista : Burian bis, meteo ondata di gelo dalla Siberia: previsto a fine marzo il ritorno del maltempo, rischio neve in pianura secondo il modello internazionale americano(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 20:08:00 GMT)

La primavera porta Neve e gelo. Il 20 marzo arriva Burian Bis : È arrivato marzo, ma la primavera e le temperature miti marzoline sono ancora lontane. Dopo il passaggio di Burian, che ha portato neve e gelo sull'Italia, è attesa una nuova ondata di freddo: il Burian Bis. L'alta pressione estesa nel senso di meridiani potrà infatti favorire nuove perturbazioni e far scendere di molto i termometri.La beffa è che, secondo gli esperti, il gelo potrebbe riversarsi sull'Italia proprio ...

Allerta Neve prolungata nell’entroterra. Autostrada - gelo e disagi | : Pioggia gelata in A26, A7 e A1. Ieri nodo ferroviario al collasso: le testimonianze dei viaggiatori |

Neve e gelo a Piglio (FR) - il sindaco : fondamentale la presenza della Protezione Civile : “Non sono mai sufficienti le parole di stima ed ammirazione che si possono dire per l’intensa ed ammirabile attività che svolgono i volontari della Protezione Civile, che si adoperano per far fronte a quelle situazione di disagio e pericolo dovute alle calamità naturali, come quest’ultima dell’intensa nevicata e gelo dei giorni scorsi”. Con queste parole il Primo Cittadino di Piglio Mario Felli, ha voluto ringraziare il gruppo locale di ...

Gelo - allerta Neve nell’entroterra| : L’allerta è arancione nell’interno del Savonese e del Genovesato. Ieri nodo ferroviario al collasso: le testimonianze dei viaggiatori |

Pioggia e rapido disgelo della Neve : si allaga Bagno di Romagna : Bagno di Romagna ha dovuto fronteggiare venerdì un'altra emergenza: quella del rapido disgelo della neve causato dalla Pioggia. 'Una vera emergenza acqua che, come abbiamo potuto tutti notare, per ...

Treni e gelo - 12 ore di paralisi in Liguria. Nuova allerta Neve solo sull'entroterra : LA CRONACA DELLA GIORNATA DI VENERDI' Parte della regione tornerà in allerta arancione per neve, sabato dalle 6 alle 15: le zone interessate sono tutti i bacini padani e i comuni interni della fascia ...

Gelo e Neve - il Sunderland apre le porte dello stadio ai senzatetto : Fare del bene agli altri oltre che a sé stessi. Il Sunderland, formazione militante nella Championship inglese, segue a pieno questa regola e lo dimostra con i fatti. Il club ha infatti deciso di ...

Maltempo - gelo e Neve in Europa : salgono a 59 le vittime - numerosi senzatetto : Il bilancio dell’ondata di gelo che ha colpito l’Europa è salito a 59 morti: tra le vittime ci sono numerosi senzatetto. Il nuovo bilancio risulta da un conteggio effettuato da Afp: 23 persone sono morte in Polonia, 7 in Slovacchia, 6 in Repubblica Ceca, 5 in Lituania, 4 in Francia, 3 in Spagna, 2 in Romania, 2 in Italia (di cui una a Milano e un’altra a Ferrara), 2 in Serbia, 2 in Slovenia, 2 in Romania, una in Olanda, una nel ...

Autostrade chiuse in Emilia per pioggia gelata. Meteo - Neve e gelo in Liguria : Piogge gelate: chiuse in parte A1, A13, A14. L'invito di Autostrade per l'Italia: "Non mettetevi in viaggio". Traffico in tilt in Liguria. Maltempo, 55 morti in Europa Previsioni Meteo: le zone a ...

Maltempo e gelo in Europa : la Neve manda in tilt Berna e Zurigo - fino a mezzo metro di Neve nel Regno Unito : La neve ha provocato disagi ai pendolari in Svizzera, nelle aree di Berna e Zurigo: nella città sulla Limmat alcune linee di bus sono rimaste completamente bloccate, mentre gli automobilisti sono rimasti fermi in lunghe code. La situazione è tornata lentamente alla normalità. Situazione analoga a Berna, dove i treni hanno subito ritardi per l’intensa nevicata. La tratta ferroviaria Worblaufen-Berna è rimasta interrotta per diverse ore, con ...

Maltempo - Rfi : il piano Neve-gelo in Piemonte sarà attivo anche domani : In Piemonte il piano ‘neve e gelo’ di Rfi sara’ attivo anche domani. “A seguito dell’allerta dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile del Piemonte, valida fino alla mezzanotte di domani – annuncia l’azienda – Rete Ferroviaria Italiana manterra’ attivo il proprio piano ‘neve e gelo’. La riprogrammazione dei servizi ferroviari prevede, in base ...