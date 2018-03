Nella Sala del Mosaico la mostra Loano | un tesoro da scoprire delle scuole

Livorno - comizio blindato per Salvini (Nella Sala della Diocesi). Fuori transenne e decine di agenti : Vie del centro città bloccate e ingente dispiegamento di forze dell’Ordine a Livorno per l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini che ha tenuto il suo comizio in una sala di proprietà della Diocesi livornese in via delle Galere. “Antifascisti dal 1591, a Livorno il razzismo non passerà” e “Qui nessuno è straniero” si legge su uno striscione della manifestazione di protesta in corso a poche decine di ...

Emergenza neve - Nella notte chiusa la Salaria : ACQUASANTA TERME La polizia stradale ha dovuto chiudere, per alcune ore, il tratto di Salaria compreso tra Acquasanta Terme e l'area ad Ovest di Pescara del Tronto, ai confini con il Lazio, per la ...

“Ecco il salame 100% vegano”. La foto diventa virale - poi si scopre la verità. Vi sarete imbattuti nel nuovo ‘caso social’ che ha subito scaldato gli animi. “Arriva dalle Marche ed è fatto solo di insalata” - si legge Nella descrizione - ma non è come sembra : Vi sarete probabilmente imbattuti in questa immagine negli ultimi giorni. Su Facebook magari, dove la foto di un cosiddetto salame vegano, completamente fatto di insalata, ha fatto il giro delle bacheche in poche ore. E scatenato l’ira dei puristi della tradizione e della cultura gastronomiche italiane. Perché ormai, tra menu dei ristoranti e scaffali dei supermercati, siamo circondati da hamburger vegetariani (o vegani), da ...

Il World Press Photo torna a Bari - in mostra Nella Sala Murat le 150 immagini simbolo del 2017 : torna a Bari World Press Photo, il più grande concorso di fotogiornalismo al mondo. Allestita in un centinaio di sedi in 45 Paesi, l'esposizione World Press Photo sarà ospitata per il quinto anno ...

Galliani : 'Dopo Istanbul chiusi Gattuso Nella Sala trofei - voleva andare via per troppo amore verso il Milan' : ... "Siamo molto orgogliosi di legarci a una delle squadre di maggior successo con un ampio seguito in tutto il mondo, la sua è una delle maglie più iconiche di questo sport. Inoltre, i fan del Milan ...

CONFERENZA STAMPA - Martedì 13 febbraio alle 11.30 Nella Sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara : Presentazione del 'Progetto di volontariato per la cura delle aree verdi' dei richiedenti protezione internazionale 09-02-2018 / Giorno per giorno Martedì 13 febbraio alle 11.30 nella sala di Giunta ...

CONFERENZA STAMPA - Martedì 13 febbraio alle 12 Nella Sala dell'Arengo della residenza municipale : Presentazione del 'Consuntivo della campagna Telethon 2017' 09-02-2018 / Giorno per giorno Martedì 13 febbraio 2018 alle 12 nella sala dell'Arengo della residenza municipale si terrà la CONFERENZA ...

BIBLIOTECA RODARI - Giovedì 8 febbraio alle 17.15 Nella Sala di viale Krasnodar : "Storie tutte da mangiare" per bambini dai 3 ai 7 anni 07-02-2018 / Giorno per giorno Giovedì 8 febbraio 2018 alle 17.15 alla BIBLIOTECA RODARI , viale Krasnodar 102 a Ferrara, tradizionale ...

Regionali Lombardia - la corsa alle urne Nella bufera Aler. Sala e Maroni : al lavoro per risolvere i problemi : Giorgio Gori , LaPresse, Tutta «colpa» di Giorgio Gori. «Non s'è mai vista una campagna elettorale in cui si attacca un'azienda pubblica in questo modo». Il giorno dopo la polemica esplosa attorno all'...

SalmoNella nel salame : la marca e i lotti ritirati dal mercato : I controlli sugli alimenti presenti nel mercato alimentare sono sempre più attenti e intensi, questo per garantire sicurezza ai cittadini del nostro paese. Fortunatamente gli alimenti richiamati dal mercato sono sempre meno, questo ci fa capire l'attenzione con i quali le aziende producono ciò che ogni giorno ingeriamo. tuttavia, proprio in questi giorni è stato ritirato un prodotto di uso comune: un particolare tipo di salame, poichè era stato ...

SEMINARIO DI FORMAZIONE - Sabato 3 marzo 2018 - dalle 9 - 30 alle 13 - 30 Nella Sala del Consiglio comunale di Ferrara - Piazza Municipio 2 - : Alessio Cimarelli [docente di Data journalism al "Master in Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza" Unife, fa parte dello staff Dataninja ] " Raccontare i fatti e il loro contesto ...

Il problema del traffico Nella città di Savona : se ne parlerà venerdi in sala Rossa : venerdi 2 febbraio in sala Rossa a Savona, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza sui problemi del traffico nella città di Savona e territorio limitrofo, a cui parteciperanno diversi ...

Colpo in sala slot - i ladri hanno agito prima a Grottammare e poi a ColonNella : Grottammare Avrebbero agito prima a Grottammare e poi a Colonnella i ladri che nella notte hanno colpito in due sale slot facenti capo alla stessa azienda. A Grottammare i ladri avrebbero colpito poco ...

BIBLIOTECA BASSANI " Mercoledì 24 gennaio alle 17 Nella Sala di via Grosoli 42 : "Raccontami l'inverno" per bambini da 4 a 10 anni 23-01-2018 / Giorno per giorno Mercoledì 24 gennaio 2018 alle 17 alla BIBLIOTECA Giorgio BASSANI (via G. Grosoli 42 a Ferrara, quartiere Barco) si ...