Nba | Toronto vola in classifica a est

Nba 2018 : quarta vittoria di fila per Toronto. Indiana supera Washington - Antetokounmpo trascina Milwaukee : I Toronto Raptors proseguono la loro marcia in vetta alla Eastern Conference della NBA. Gli Charlotte Hornets hanno offerto una buona prestazione contro la squadra del Nord, ma non è bastata: la rimonta degli ospiti, dal -13 di inizio quarto periodo fino al -2, si è fermata quando le triple di DeMar DeRozan (19 punti) e Kyle Lowry (14 e 10 rimbalzi) hanno spinto Toronto verso il 103-98 finale, undicesima vittoria nelle ultime dodici, la quarta ...

Nba - i risultati della notte : Westbrook - 43 - vince il duello con Booker - 39 - - Toronto espugna Washington : Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 116-124 TABELLINO La sfida tra Phoenix e OKC " con i Thunder che hanno incredibilmente perso tutti gli ultimi tre scontri contro i Suns " è un duello quasi personale ...

Nba 2018 : nessun problema per Golden State - Toronto saldamente al comando ad Est. Brutte notizie per Danilo Gallinari : Dieci incontri giocati nella notte NBA. nessun problema per Golden State, che ha battuto per 114-109 gli Atlanta Hawks. Un successo arrivato col brivido, perché nel corso del primo quarto Steph Curry ha lasciato la partita per un problema alla caviglia destra. La stella dei Warriors, non solo è rientrata qualche minuto dopo, ma ha chiuso il match con 28 punti, 15 dei quali negli ultimi sette minuti del primo tempo. Anche Kevin Durant ha ...

Nba : Boston e Cleveland ok - Toronto ko : ANSA, - ROMA, 24 FEB - Undici le partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba. Facili successi esterni per Boston Celtics , 110-98 sui Detroit Pistons, e Cleveland Cavaliers , 112-89 ai ...

Nba - i risultati della notte : Durant dice 50 - ma non basta. Utah - Houston e Toronto non smettono di vincere : Per battere i campioni del mondo e quella che forse è la miglior squadra di sempre infatti sei costretto a fare gli straordinari ed è proprio quello che i ragazzi di Terry Stotts sono riusciti a fare ...

Nba 2018 : debutto vincente per Marco Belinelli! Cadono Golden State e Boston - vincono Houston e Toronto : Nottata ricca di incontri in NBA, la penultima prima della pausa per l’All Star Game. Per molte squadre è stato infatti l’ultimo impegno prima del break. Una pausa alla quale i Golden State Warriors arrivano perdendo la vetta della Western Conference, sconfitti per 123-117 in trasferta a Portland. I Trail Blazers hanno comandato dall’inizio alla fine, grazie al 40-27 del primo quarto, resistendo agli attacchi dei campioni in ...

Nba : i Cavs sono rinati - bene Toronto e Houston : Nba: i Cavs sono rinati, bene Toronto e Houston Gli Heat arrivano a due punti dalla clamorosa rimonta nella notta Nba, ma Toronto riesce a portare a casa la vittoria che rinforza il primato nella Eastern Conference. Sembrano aver ingranato la marcia giusta i Cavs, con le seconde linee e LeBron James determinanti contro i […] L'articolo Nba: i Cavs sono rinati, bene Toronto e Houston sembra essere il primo su NewsGo.

Nba - risultati della notte : Houston non si ferma più - Toronto soffre ma fa 6 in fila : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 108-126 IL TABELLINO Quando i Rockets trovano ritmo dall'arco, sono davvero poche le squadre che possono pensare di fermarli. Ne sanno qualcosa i Timberwolves, ...

Basket - Nba 2018 : Cleveland espugna Boston. Toronto sempre prima ad Est. Houston e Utah continuano a vincere : Sono otto le partite della notte NBA. La rivoluzione dell’ultimo giorno di mercato sembra aver fatto bene ai Cleveland Cavaliers, che hanno espugnato il campo dei Boston Celtics per 121-99. Cambiano i giocatori, ma il leader dei Cavs resta sempre e solo LeBron James, grande protagonista del match con 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi a referto, sfiorando dunque la tripla doppia. Una partita che ha vissuto i suo momenti decisivi nei due ...

Nba - Boston cade - sorpasso Toronto a Est. Super Lillard coi Kings : Wade non poteva chiedere di meglio: il suo ritorno in maglia Heat si è concluso con la vittoria che ha messo fine alla striscia negativa di 5 sconfitte consecutive. Dwyane mette anche la firma d'...

Nba - sprint tra Boston e Toronto a east - ko Oklahoma : È diventato un testa a testa fra Boston e Toronto la guida della eastern Conference in Nba. La capolista ha vinto a fatica, ai supplementari, contro i Wizards per 110-104, confermando un periodo così ...

Nba - sprint fra Boston e Toronto a Est : ROMA, 9 FEB - E' diventato un testa a testa fra Boston e Toronto la guida della Eastern Conference in Nba. La capolista ha vinto a fatica, ai supplementari, contro i Wizards per 110-104, confermando ...

Nba - i Warriors tornano a ruggire Ciclone Toronto sui Knicks : Tutto facile per Warriors e Raptors. I Blazers piegano al supplementare gli Hornets nonostante i 40 punti del neo All Star Kemba Walker. I Magic battono gli Hawks privi di Belinelli. Nowitzki difende ...

Nba - cadono Golden Stayes e Boston - vola Toronto : L'inatteso tonfo casalingo dei Golden State Warriors è il dato principale del turno Nba giocato nella notte. I campioni sono stati sconfitti 125-105 dagli Oklahoma City Thunder. Una partita senza ...