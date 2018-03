NBA All Star Game 2018 Los Angleles

NBA - Houston Rockets-Boston Celtics 123-120 - D'Antoni alla 15ª vittoria di fila : Il volo dei Rockets continua. C'è voluto tanto impegno per piegare 123-120 Boston, che ha confermato con una partita sontuosa di aver dimenticato i problemi pre All Star Game. Houston però si è presa ...

NBA - risultati della notte : Denver piega i Cavs - Miami chiude la corsa playoff - Lonzo Ball show a San Antonio : Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets 117-126 IL TABELLINO Non siamo ancora ai livelli critici raggiunti a gennaio, ma a Cleveland le cose sembrano tornate quelle del recente passato " specialmente a ...

NBA : frattura alla mano - Gallinari fuori 2 settimane : Nba: frattura alla mano, Gallinari fuori 2 settimane Una disdetta per i Clippers a caccia di una posto nei playoff. Continua a leggere

NBA italiani : Belinelli e Phila vincono ancora - Clippers ok ma Gallo si ferma : Una vittoria per Marco Belinelli, due settimane di stop per Danilo Gallinari: ecco come è andata la notte degli italiani in Nba. Joel Embiid, 23 anni, colonna di Philadelphia. Ap Philadelphia 76ers-...

NBA - maledizione Gallinari : microfrattura alla mano - fuori almeno due settimane : La mano non si sgonfiava, il dolore restava presente, Danilo Gallinari ha chiesto e ottenuto di effettuare un'ulteriore risonanza magnetica. Il cui risultato, come temuto, non è stato dei più ...

NBA 2018 : nessun problema per Golden State - Toronto saldamente al comando ad Est. Brutte notizie per Danilo Gallinari : Dieci incontri giocati nella notte NBA. nessun problema per Golden State, che ha battuto per 114-109 gli Atlanta Hawks. Un successo arrivato col brivido, perché nel corso del primo quarto Steph Curry ha lasciato la partita per un problema alla caviglia destra. La stella dei Warriors, non solo è rientrata qualche minuto dopo, ma ha chiuso il match con 28 punti, 15 dei quali negli ultimi sette minuti del primo tempo. Anche Kevin Durant ha ...

Oscar 2018 - Kobe Bryant : ‘quel bambino con i calzettoni alzati’ dagli anelli NBA alla statuetta : A giocare col ruolo di favorito è sempre stato abituato, sin da piccolo. Kobe Bryant, l’ormai leggendario ex campione del basket Nba e bandiera dei Los Angeles Lakers, l’ha dovuto fare per circa venti anni sui parquet americani. A quasi due anni dal ritiro e a pochi mesi dal compiere quaranta anni pare stia per cogliere un altro successo, non del tutto inaspettato ma grandioso. L’obiettivo non è più l’anello Nba ma il Premio Oscar. Il 23 ...

Wild Side Basketball n. 23 : qui e in streaming su VicenzaPiùTv NBA e tutto il basket vicentino : Puntata 23 di Wild Side basketball con ampio spazio alla NBA. La notizia bomba è quella di un possibile ritorno di Kawhi Leonard a marzo. Ritorno che tutti davano ormai per improbabile e che invece ...

NBA - Dwyane Wade e un'altalena di emozioni : dalla morte di Joaquin Oliver al canestro decisivo : La seconda carriera di Dwyane Wade ai Miami Heat sembra sempre più " ogni giorno che passa " una sceneggiatura già pronta per Hollywood. Dall'isteria collettiva scatenata dal ritorno del figliol ...

NBA - i Clippers sbancano Denver in rimonta e si prendono l'8° posto. Applausi per Gallinari : La situazione potrebbe però presto ribaltarsi: i losangelini giocheranno domani notte a Houston , in diretta e in replica su Sky Sport 2, mentre i Nuggets cominceranno una trasferta di tre gare che ...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland alla vittoria. Wade batte Philadelphia nel finale : Sono sei le partite della notte NBA. Grande protagonista LeBron James, che trascina i Cleveland Cavaliers al ritorno alla vittoria contro i Brooklyn Nets, sconfitti 129-123. Super prestazione dell’ultimo MVP dell’All Star Game, che ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Restando sempre in casa Cavs, ottimo contributo di George Hill, che ha chiuso con 26 punti, mentre ai Nets non sono bastati i 25 ...

NBA 2018 : Le Bron James trascina Cleveland alla vittoria. Wade batte Philadelphia nel finale : Sono sei le partite della notte NBA. Grande protagonista LeBron James, che trascina i Cleveland Cavaliers al ritorno alla vittoria contro i Brookly Nets, sconfitti 129-123. Super prestazione dell’ultimo MVP dell’All Star Game, che ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Restando sempre in casa Cavs, ottimo contributo di George Hill, che ha chiuso con 26 punti, mentre ai Nets non sono bastati i 25 ...

NBA - i risultati della notte : Lillard decisivo allo scadere a Phoenix - Boston vince a New York : Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 104-106 IL TABELLINO Spesso nel basket come nella vita a fare la differenza sono le motivazioni, la voglia e la grinta. Se a queste poi ci si aggiunge il talento ...

NBA 2018 : Rockets - undici vittorie di fila! Raptors ko all’overtime - bene Celtics e Cavaliers : Una notte NBA ricca di emozioni palpitanti con ben 22 squadre su 30 impegnate sul parquet. A dominare la scena sono gli Houston Rockets, giunti all’undicesima sinfonia consecutiva e sempre più padroni a Ovest con il successo contro i Minnesota Timberwolves, sconfitti 120-102 al Toyota Center al termine di una sfida equilibrata fino a metà gara e decisa in seguito dalle giocate di James Harden, autore di 31 punti, e di Chris Paul, sempre ...