Ventuno persone, compresa una donna in gravidanza, sarebbero annegate neldi un'imbarcazione in legno a 55 miglia dalle coste libiche. Lo hanno riferito i trenta sopravvissuti al,avvenuto due giorni fa, al personalenave Aquarius,noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere. Un giovane del Gambia ha riferito di aver "perso il fratello" e che sulla barca erano "in 51, comprese 5 donne, quattro sono affogate e una di loro era incinta".(Di lunedì 5 marzo 2018)