Naufragio a largo Libia | 21 morti tra cui anche donna incinta

Migranti - Naufragio al largo della Libia : 21 morti - 30 in salvo : Ventuno persone, compresa una donna in gravidanza, sarebbero annegate nel naufragio di un'imbarcazione in legno a 55 miglia dalle coste libiche. Lo hanno riferito i trenta sopravvissuti al naufragio, ...

Naufragio al largo della Libia - si temono 90 morti : Un barcone carico di migranti, in maggioranza cittadini pachistani si è ribaltato. Lo riferisce la portavoce delle Nazioni Unite

Ieri c’è stato un altro Naufragio al largo della Libia : ci sono due morti e una ventina di dispersi : Ieri c’è stato un nuovo naufragio di un gommone di migranti al largo delle coste della Libia. Sul posto è intervenuta la nave Aquarius della ong SOS Méditerranée, che ha soccorso 83 persone. Due donne sono state recuperate in gravi The post Ieri c’è stato un altro naufragio al largo della Libia: ci sono due morti e una ventina di dispersi appeared first on Il Post.

