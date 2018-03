Napoli, sorpresa clausola per l'erede di Reina (Di lunedì 5 marzo 2018) Il Napoli continua a lavorare per Leno in porta. L'erede di Reina è lui, designato dagli azzurri; il Bayer Leverkusen - secondo Rai Sport - può abbassare a sorpresa la cifra della clausola a 20 milioni invece che a 28 fissi se dovesse firmare per il Napoli e non per un club tedesco. calciomercato (Di lunedì 5 marzo 2018) Ilcontinua a lavorare per Leno in porta. L'diè lui, designato dagli azzurri; il Bayer Leverkusen - secondo Rai Sport - può abbassare ala cifra dellaa 20 milioni invece che a 28 fissi se dovesse firmare per ile non per un club tedesco.

LIVE Napoli-Lipsia - Europa League in DIRETTA : Ounas dal 1' - nessuna sorpresa tra le fila tedesche : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Lipsia, valida per la gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Nella bolgia del San Paolo, i partenopei cercheranno la vittoria per avvicinarsi in modo deciso agli ottavi. Non sarà però un match da sottovalutare per la prima classificata del nostro campionato. La domanda, però, è proprio questa: gli uomini di Maurizio Sarri con quali stimoli scenderanno in campo? In lizza ...

Bologna - la verità di Verdi : tutti i retroscena sulla trattativa con il Napoli - novità a sorpresa : E' stata la telenovela del calciomercato invernale, il rifiuto di Verdi al Napoli ha creato diversi motivi di discussione, l'attaccante ha deciso di completare la stagione con la maglia del Bologna. Il diretto interessato ha deciso di uscire allo scoperto, importanti novità in un'intervista al 'Corriere della Sera': "Se i nomi di Riva, Virdis e Paolo Rossi mi ricordano qualcosa? Sì, che non sono stato l'unico ...

LIVE Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA 0-0 : le formazioni ufficiali. Sorpresa Tonelli : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'anticipo serale del sabato della 24ma giornata del campionato di calcio di Serie A . Si sfidano, allo Stadio San Paolo di Napoli alle 20.45, i padroni di ...

Infortunio Ghoulam - il comunicato del Napoli : sorpresa sui tempi di recupero : "Ghoulam è stato operato a Villa Stuart dal prof Mariani per una frattura trasversale della rotula destra – recita il tweet pubblicato dal Napoli sul proprio profilo – Intervento perfettamente riuscito. Faouzi inizierà domani la riabilitazione. Sarà valutato tra 15 giorni e dovrebbe ritornare in campo per allenarsi tra un mese". La buona notizia per il Napoli è che non c'è alcun ...

Calciomercato - tutte le trattative : valzer di centrocampisti - sorpresa Genoa - la Fiorentina cede - Inter e Napoli attive! : Calciomercato, tutte le trattative – Ultimi due giorni di mercato che serviranno ai club di Serie A per puntellare le rispettive rose. Sul piatto nelle ultime ore c'è un intreccio legato ai centrocampisti che potrebbe toccare diversi club. Parte tutto dalla Sampdoria che ha deciso di non rimpiazzare Praet e quindi di mollare la presa per Bessa che dunque potrebbe finire al Bologna, con il club emiliano che sta tentando in tutti i ...

Calciomercato Napoli - sorpresa per l'attacco : Younes arriva subito : Calciomercato Napoli – Ecco l'attaccante per il Napoli. Dopo il rifiuto da parte di Verdi che ha deciso di rimanere al Bologna, il club azzurro ha deciso di accelerare i tempi per Amin Younes, calciatore dell'Ajax. Inizialmente la trattativa era stata imbastita per la prossima stagione ma adesso il calciatore arriverà subito, accettati i 5 milioni di euro offerti dal club azzurro. Si tratta di un movimento importante per il ...

Morais - comunicato a sorpresa del Gremio ANapolis : 'Il Napoli ha un'opzione' : A diramarlo è stato il Gremio ANapolis , società proprietaria del cartellino del giocatore attualmente in prestito al Real Sport Clube in Portogallo. Nel comunicato il club brasiliano precisa che ' ...