calcioweb.eu

: Napoli, il patto-scudetto all'interno dello spogliatoio - CalcioWeb : Napoli, il patto-scudetto all'interno dello spogliatoio - fra_marro8 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsera - Napoli, patto Scudetto: 'Non molliamo, andiamo a vincere a Torino' -

(Di lunedì 5 marzo 2018) In casaquello di ieri è stato un risveglio shock. La squadra è stata scossa notevolmente dalla notizia della morte di Astori ed inoltre è dovuta per forza di cose tornare sulla sconfitta interna contro la Roma. Una debacle casalinga che ha complicato i piani di Sarri, ma altrettanto certamente ilnon si è abbattuto e sta già pensando alla prossima gara. In classifica la Juventus ha in pugno il sorpasso virtuale sugli azzurri, se dovesse battere l’Atalanta nel recupero, ma ci sarà lo scontro diretto dell’Allianz Stadium per poter nuovamente ribaltare la contesa. D’altra parte lo si sapeva che suddetto scontro diretto sarebbe stato a dir poco decisivo per l’assegnazione. L’Ansa ha svelato i retroscena di un “” interno allo. Una sorta di summit, un faccia a faccia tra i calciatori delnel ...