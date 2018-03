Napoli | ancora in azione baby gang | quindicenne ferita da un ragazzino di 10 anni

Il giorno sbagliato di un piccolo Napoli ma lo scudetto è ancora possibile : Brutta serata, quella del 2-4 contro la Roma. La peggiore partita nella stagione il Napoli non doveva giocarla proprio ieri, dopo la vittoria della Juve sul campo della Lazio - che colpo Dybala -...

La Roma affonda 4-2 il Napoli : azzurri ancora primi ma con il fiato sul collo della Juve : Il Napoli di Maurizio Sarri cade malamente in casa contro la Roma di Eusebio Di Francesco. La partita a dire il vero è stata molto equilibrata con i giallorossi che sono stati salvati più e più volte ...

La sfida di Immobile : fermare ancora la Juventus per diventare l'idolo di Napoli : Napoli SPERA - In occasione della sfida contro la Juventus, Ciro Immobile potrà contare sul supporto dei tifosi di Napoli, come ha confermato il padre Antonino ai microfoni del Corriere dello Sport : ...

La neve blocca Napoli. Ancora disagi sui treni e gelo fino a venerdì : Roma - La morsa del gelo ha raggiunto anche il Sud. Napoli si copre di un insolito manto bianco e con la neve arrivano anche le immancabili polemiche. In tilt i trasporti, scuole chiuse e disagi per i ...

Del Piero : 'Napoli bello da vedere - Juventus ancora favorita' : MONTECARLO - Alex Del Piero risponde con eleganza e diplomazia al dubbio amletico che avvolge il mondo del calcio in questi giorni: meglio vincere o giocare bene? L'ex capitano bianconero, ai Laureus Sports Awards, dice la sua sul duello Allegri-Sarri, ovvero Juve e Napoli: 'Le vittorie scrivono ...

Napoli : ancora centinaia di passeggeri in attesa alla stazione : La situazione sta tornando lentamente alla normalità dopo i disagi causati dalla nevicata di questa mattina -

Neve : a Roma domani riaprono le scuole - ancora chiuse a Napoli : Roma, 27 feb. , askanews, domani a Roma riaprono le scuole dopo due giorni di chiusura, ieri e oggi, per la Neve che ha interessato la Capitale. Gli istituti , di ogni ordine e grado, compresi i nidi, ...

Il maltempo arriva a Napoli : disagi e scuole chiuse anche domani. A Roma i treni ad alta velocità ancora deviati su Tiburtina : Roma - Il giorno dopo la grande paralisi di Roma , i disagi legati al maltempo non si sono del tutto risolti, ma ora è il Sud a dover fare i conti con la coltre bianca: Napoli fa i conti con disagi al ...

Neve - ancora treni cancellati a Roma e Napoli : ritardi fino a due ore : ritardi e cancellazioni anche questa mattina negli scali ferroviari Romani, messi in ginocchio ieri dall'emergenza Neve. Al momento tutti i treni Alta Velocità in arrivo e partenza da Roma fermano a ...

Maltempo - ora tocca a Napoli : traffico in tilt e voli bloccati. Scuole chiuse e ancora disagi sui treni a Roma : Roma - Il giorno dopo il grande incastro bianco a Roma , i disagi legati al Maltempo non si sono del tutto risolti. L'ondata di gelo non ha attenuato la sua morsa sulla Capitale, ma nonostante il ...

Maltempo - ora tocca a Napoli : traffico in tilt e voli bloccati. Scuole chiuse e ancora disagi sui treni a Roma : Mezzi ad Alta velocità dirottati sulla stazione Tiburtina e ridotti dell'80 per cento. Intanto le precipitazioni si spostano altrove: la città partenopea si è...

Maltempo - neve su Napoli : scuole chiuse. Ancora disagi sui treni a Roma : Roma - Il giorno dopo il grande incastro bianco a Roma , i disagi legati al Maltempo non si sono del tutto risolti. L'ondata di gelo non ha attenuato la sua morsa sulla Capitale, ma nonostante il ...

Maltempo - neve su Napoli : scuole chiuse. Ancora disagi sui treni a Roma : treni ad alta velocità dirottati sulla stazione Tiburtina e ridotti dell'80 per cento. Intanto le precipitazioni si spostano altrove: la città partenopea si è...

Italia ancora nella morsa nel gelo : nevica anche a Napoli - scuole chiuse e traffico in tilt : Le attuali condizioni meteo continueranno fino a mercoledì prossimo: forse nuova nevicata sulla Capitale e rischio scuole chiuse per 9 giorni, compresa la pausa elettorale. La sindaca Raggi anticipa il ritorno dal summit di Città del Messico