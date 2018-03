Napoli | 15enne accoltellata per rapina da due ragazzini di 10 e 14 anni

Rosa Di Domenico - ritrovata la 15enne scomparsa/ Ultime notizie : era in Turchia - oggi il ritorno a Napoli : Rosa Di Domenico, ritrovata la 15enne scomparsa 10 mesi fa. Le Ultime notizie: era in Turchia, oggi il ritorno a Napoli. “Sto bene”, avrebbe detto alla madre in una telefonata(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:29:00 GMT)