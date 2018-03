Morto Enzo Lippolis | l' archeologo stroncato dopo l' intervista su Rai3 Video

Enzo Lippolis/ È Morto l’archeologo pugliese : era direttore di Scienze dell'antichità alla Sapienza di Roma : L'archeologo Enzo Lippolis è morto, sabato sera, a 63 anni stroncato da un malore. Poco prima aveva partecipato alla tramissione di Massimo Gramellini "Le parole della settimana" su Rai 3.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Lorenzo Crespi / Ospite a Domenica Live? I messaggi criptici : “Il mio cane non lo lascio solo nemmeno Morto!” : Lorenzo Crespi Ospite a Domenica Live? L'attore siciliano lancia messaggi criptici che non ci fanno capire se sarà in studio da Barbara d'Urso oppure no. Ecco le ultime.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:24:00 GMT)

Bologna. Esplosione in zona San Ruffillo : Morto il collezionista Fiorenzo Romagnoli : In un incidente è morto Fiorenzo Romagnoli, commerciante di 59 anni. L’uomo è morto in un’Esplosione nelle cantine di un

E' Morto a 54 anni Giovanni Di Lorenzo : cioccolatiere di Modica : E' morto a 54 anni per un male incurabile il cioccolatiere di Modica Giovanni Di Lorenzo. I funerali mercoledì 7 febbraio al Sacro Cuore.

È Morto Michele Gesualdi; nato a Bovino - fu uno dei primi sei allievi di don Lorenzo Milani : Malato di SLA, negli ultimi anni era diventato il simbolo della battaglia per la legge sul testamento biologico:ai presidenti di Camera e Senato scrisse anche una lettera aperta per chiedere un'...

Dan Gurney/ E' Morto il pilota "marine" di Enzo Ferrari : inventò la doccia di champagne sul podio : Dan Gurney, è morto il pilota "marine" di Enzo Ferrari: inventò la doccia di champagne sul podio. Le ultime notizie sulla leggenda dell'automobilismo americano, e non solo(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:22:00 GMT)

Vincenzo Zucchi - Morto l’amministratore delegato Michel Lhoste : E’ venuto a mancare improvvisamente Michel Lhoste, co-amministratore delegato della Vincenzo Zucchi. Lo ha reso noto Joël Benillouche, presidente e amministratore del gruppo tessile. “Siamo scioccati e molto tristi – ha detto – per questa terribile e inaspettata notizia. Tutta l’azienda è vicina e si stringe nel cordoglio alla famiglia di Michel, del quale ricorderemo sempre la sua grande umanità e capacità ...

Lorenzo Pagani trovato Morto in auto : era scomparso dal 31 dicembre : Lorenzo Pagani, 40enne di Palazzolo sull'Oglio in provincia di Brescia scomparso dal 31 dicembre scorso, è stato...

Filandari. Morto Vincenzo Restuccia storico esponente della Democrazia Cristiana : Il 2017 si porta via uno degli imprenditori storici della Calabria. Nella sua abitazione di Filandari è Morto a 77 anni Vincenzo Restuccia. L’imprenditore vibonese è stato uno storico esponente della Democrazia Cristiana. Restuccia è stato per anni consigliere comunale di minoranza…Continua a leggere →

È Morto l'imprenditore Enzo Lodi : Fabbrico, aveva 73 anni. La sua azienda in via della Costituzione produce componenti per trattori e dà lavoro a 140 persone

Marsala - è Morto il pasticciere Enzo Veliero : E' morto Enzo Veliero, uno dei più noti pasticcieri di Marsala. Titolare del bar Veliero, in Contrada Cardilla, con il figlio Domenico, a Marsala, era uno dei pasticcieri più noti in città, e il suo ...