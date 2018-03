Morte Davide Astori | l’ex compagno Tatarusanu sbotta | ecco cosa è successo

Morto Davide Astori - il calcio si ferma. L'esperto : Morte nel sonno molto rara : Il calciatore, che aveva disputato anche 14 gare con la Nazionale, era in ritiro ad Udine con la squadra viola. Rinviate tutte le partite di Serie A e B previste oggi e domani

Cosa sappiamo finora sulla Morte di Davide Astori : Articolo aggiornato alle 19,00 del 4 marzo 2018 Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata tra sabato 3 e domenica 4 a seguito di un arresto cardiaco. Il giocatore era in un albergo di Udine con la sua squadra, dove avrebbe dovuto giocare domenica alle 15.00 contro l'Udinese. Lascia la compagna Francesca e una figlia, Vittoria, di soli 2 anni. Con Francesca Fioretti, ...

Morte Davide Astori - il messaggio di Ariadna Romero per Francesca Fioretti : In seguito alla Morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo per cause apparentemente naturali, il web si stringe intorno a Francesca Fioretti, compagna del calciatore e madre della loro piccola Vittoria, di soli 2 anni. Tra i numerosi messaggi di cordoglio anche quello di Ariadna Romero, amica della Fioretti con cui nel 2013 aveva condiviso l’esperienza di Pechino Express (erano la coppia delle modelle). LEGGI: ...

Morte Davide Astori - il commento dell’esperto : “probabilità di uno su centomila” : Morte Davide Astori – Mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore sono arrivate le parole dell’esperto, intervista del ‘Corriere dello Sport’ a Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport ed ex medico dell’Under 21 azzurra: “in ...

Morte Davide Astori - il retroscena : controlli solo 5 giorni fa - nessun problema dall’elettrocardiogramma : 1/12 Valter Parisotto/LaPresse ...

Morte Davide Astori - il messaggio del presidente della Lazio Lotito : Morte Davide Astori – Il giorno dopo fa ancora più male. La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, il difensore è stato trovato morto nella camera d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio del presidente della Lazio Claudio Lotito: “e’ una grave perdita. Un ragazzo di 30 anni, un ...

Morte Davide Astori - gli aggiornamenti in diretta : Lo aspettavano alle 9.30 per la colazione nella sala ristorante dell'albergo "La' di Moret" di Udine, sede del ritiro della Fiorentina in vista della gara con l'Udinese. Quando non lo hanno visto ...

Morte Davide Astori - gli esperti : “controlli cardiaci preventivi fondamentali soprattutto per chi fa sport” : 1/9 ...

Morte Astori - che bel gesto di Fognini : vince il torneo di San Paolo e dedica la vittoria a Davide [VIDEO] : Morte Astori – “E’ un giorno triste per lo sport italiano. Non conoscevo Davide, ma sono vicino alla sua famiglia”. Grande Fabio Fognini. Il tennista italiano oggi ha vinto il torneo di San Paolo, ATP World Tour 250, ma il gesto più bello della sua giornata è arrivato a fine gara. Durante l’intervista di rito con il vincitore del torneo, Fognini si è mostrato triste ed ha dedicato la vittoria al povero Astori. Anche ...

Morte Davide Astori - Carlos Sanchez quasi sviene in campo quando gli danno la notizia : La notizia della Morte di Davide Astori ha sconvolto Carlos Sanchez , giocatore della Fiorentina fino allo scorso 31 gennaio e ora passato all'Esapnyol. Il colombiano, infatti, è stato informato della ...

Davide Astori - la Morte e il senso della rete : Un tam tam sempre più frenetico ha percorso l'Italia, l'Europa e il Mondo, prima che la Fiorentina ufficializzasse la notizia che Davide Astori, capitano della Viola ma soprattutto un ragazzo di 31 ...

Morte Davide Astori - la ‘Fondazione per il tuo cuore’ : “Gli screening sono importanti” : “Una triste domenica per il calcio e per tutto lo sport italiano la perdita improvvisa di Davide Astori. Rimaniamo sempre sgomenti davanti a queste tragedie non annunciate che pero’ devono servire anche a far riflettere sull’importanza dei controlli cardiaci preventivi, soprattutto per chi fa sport a qualunque livello”. Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani ...

Lettera di Bonucci per la Morte di Davide Astori/ Dopo Buffon - il ricordo di Leo : "Sei un grande amico!" : morte Davide Astori, la Lettera di Leonardo Bonucci in ricordo del difensore della Fiorentina. Il racconto di un rapporto di stima e amicizia, la profonda evidenza dell'umanità del calcio(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Morte Davide Astori - il ricordo da brividi della Fiorentina [VIDEO] : Morte Davide Astori – Senza parole. E’ morto il calciatore della Fiorentina Davide Astori, il difensore è stato trovato senza vita in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese per un arresto cardiocircolatorio. Una notizia che ha sconvolto tutti, la decisione è stata quella di rinviare tutte le partite, non c’erano le condizioni per scendere in campo. I compagni ancora non ci credono, i tifosi in lacrime per ...