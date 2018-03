Morte Davide Astori | il commento dell’esperto | “probabilità di uno su centomila”

calcioweb.eu

(Di lunedì 5 marzo 2018)– Mondo del calcio sotto shock per ladel difensore della Fiorentinaprima della gara di campionato contro l’Udinese,naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore sono arrivate le parole dell’esperto, intervista del ‘Corriere dello Sport’ a Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport ed ex medico dell’Under 21 azzurra: “in Italia siamo avanti grazie alla Legge 91 che regola le norme dei rapporti tra sportivi e società professionistiche, introducendo già dagli anni 80 la scheda sanitaria per ogni atleta. Purtroppo non c’è niente di nuovo, con i controlli si abbassa di molto il rischio diimprovvisa ma non la si può evitare al 100%. Nel nostro Paese, grazie all’obbligo di legge, i controlli sono molto più estesi rispetto agli altri paesi. Almeno ogni ...