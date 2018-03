Morte Astori | un medico dello sport lancia l' allarme | Si giocano troppe

Morte Davide Astori - ecco la decisione della Fiorentina che riguarda i compagni di squadra : Morte Davide Astori – Difficile da accettare, anzi impossibile. La Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori è un duro colpo per tutti, dai compagni agli avversari, dai tifosi fino ad arrivare ai tanti appassionati. Il difensore è stato trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, la decisione immediata è stata quella di rinviare tutta la giornata. Si preannunciano giorni ...

Davide Astori - il giorno dopo la Morte/ Procura indaga per omicidio colposo - la lettera della Curva Fiesole : Morto Davide Astori, capitano della Fiorentina. Famiglia sotto choc, della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:47:00 GMT)

Morte Davide Astori - la commovente conferenza stampa di Paulo Sousa [VIDEO] : Morte Davide Astori – Ancora shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, il calciatore è stato trovato senza vita nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, poi ovviamente la decisione di rinviare tutta la giornata. Si tratta di una Morte naturale quella di Astori in seguito ad un arresto cardiocircolatorio, i funerali si svolgeranno giovedì mattina. Nel frattempo grande ...

DANI ALVES SHOCK SU ASTORI/ "La sua Morte non mi ha impressionato" - Leonetti : "Tacere è un obbligo" : DANI ALVES SHOCK su ASTORI, il brasiliano ex Juventus nella bufera: "Non lo conoscevo bene, la sua morte non mi ha impressionato. Ogni giorno muiono tanti bambini".(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:42:00 GMT)

Morte Astori. Castelli : la nostra fondazione va avanti per sport sicuro : Roma – Castelli: chi ha vissuto situazione analoga Astori sa cosa voglia dire Roma – Sulla Morte di Davide Astori si è voluto esprimere Vincenzo... L'articolo Morte Astori. Castelli: la nostra fondazione va avanti per sport sicuro su Roma Daily News.

Morte Astori - il messaggio della Curva Fiesole : “facciamo una promessa a te ed a tua figlia…” : La Curva Fiesole della Fiorentina ha voluto ricordare il povero Davide Astori con un lungo messaggio apparso sulla pagina Facebook ufficiale dei tifosi: “Ci siamo visti l’ultima volta un mese fa. Quando il Mister ha interrotto gli allenamenti e siete venuti da noi a parlare. Tu eri il primo, davanti a tutti. Non hai mai abbassato lo sguardo, ascoltavi guardandoci negli occhi, fiero e orgoglioso. E quando vi abbiamo chiesto di essere ...

DAVIDE ASTORI - IL GIORNO DOPO LA Morte/ Procura indaga per omicidio colposo - la lettera di Saponara : Morto DAVIDE ASTORI, capitano della Fiorentina. Famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:09:00 GMT)

Morte di Davide Astori : il messaggio di Ariadna Romero per Francesca Fioretti - 'Sei una guerriera!' : In seguito alla Morte di Davide Astori , capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo per cause a prima vista naturali, tutto il mondo del web si stringe intorno a Francesca Fioretti , compagna del calciatore e madre della loro piccola Vittoria , di appena 2 anni. Tra i numerosi messaggi di cordoglio anche quello di Ariadna ...

Morte Astori - Grande Fratello : “Un abbraccio a Francesca da parte di tutti noi” : “Un forte abbraccio a Francesca da tutta la famiglia del Grande Fratello”. Così la produzione del Grande Fratello dedica un messaggio via social a Francesca Fioretti, ex modella e gieffina che nella...

Morte Astori - il messaggio della Curva Fiesole : “facciamo una promessa a te ed a tua figlia…” : La Curva Fiesole della Fiorentina ha voluto ricordare il povero Davide Astori con un lungo messaggio apparso sulla pagina Facebook ufficiale dei tifosi: “Ci siamo visti l’ultima volta un mese fa. Quando il Mister ha interrotto gli allenamenti e siete venuti da noi a parlare. Tu eri il primo, davanti a tutti. Non hai mai abbassato lo sguardo, ascoltavi guardandoci negli occhi, fiero e orgoglioso. E quando vi abbiamo chiesto di essere ...

Morte Astori - la commovente lettera di Saponara 'O capitano - mio capitano - esci da quella stanza' : Il mondo del calcio ha pianto ieri la scomparsa di questo atleta di 31 anni. La giornata di Serie A e B è stata rinviata a data da destinarsi , probabilmente il 14 marzo, e tutti hanno idealmente ...

Morte Astori. Cardiologo : rischi anche per non sportivi : Roma – Violini: rischi per tutti, non solo per sportivi Roma – Sulla Morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, ha parlato il direttore Uoc... L'articolo Morte Astori. Cardiologo: rischi anche per non sportivi su Roma Daily News.

Morte Astori - nuovi dettagli : “stanza in ordine - nessun segno di uso di sostanze - morto senza soffrire” : Morte Astori, le indagini vanno avanti per scoprire quanto accaduto nella tragica notte tra sabato e domenica. Ancora una volta ha parlato il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, colui io quale sta aggiornando di volta in volta la situazione relativamente alle indagini. Parlando all’Ansa oggi ha svelato: “La stanza era assolutamente in ordine. Non è stato trovato niente che ci facesse inquadrare il fatto come ...

Morte Astori - l’ex compagno viola Bakic scoppia a piangere in campo [VIDEO] : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha colpito l’intero mondo del calcio, ma come è ovvio che sia, i suoi ex compagni hanno avuto una giornata molto difficile ieri. Il colombiano Sanchez adesso in forza all’Espanyol è quasi svenuto nel ricevere la notizia, ed anche l’ex Fiorentina Bakic ha reagito in maniera pessima alla notizia. Il calciatore, attualmente in forza al Belenenses in Portogallo, è stato sostituito dal ...