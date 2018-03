Morte Astori | le prime pagine dei quotidiani italiani | “ciao capitano”

Morte Davide Astori - il messaggio del presidente della Lazio Lotito : Morte Davide Astori – Il giorno dopo fa ancora più male. La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, il difensore è stato trovato morto nella camera d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio del presidente della Lazio Claudio Lotito: “e’ una grave perdita. Un ragazzo di 30 anni, un ...

Morte di Astori - 2 ipotesi per i recuperi : 14 marzo o 9 maggio : Genova - Sette partite da recuperare, un calendario ingolfato. Oggi è prevista l'assemblea della Lega calcio e verrà così affrontato il problema: è necessario trovare una soluzione che tenga conto ...

Fiorentina nel dramma La Morte bianca si porta via Astori : Udine E' morto Davide Astori, capitano della Fiorentina, nel ritiro di Udine, hotel La' di Moret, a poche ore dalla sfida con i friulani. La notizia piomba sul cellulare alle 11,30 e trasforma un pre partita di una gara normale, in un giorno che segnera' per sempre la storia della Fiorentina. Il capitano viola e centrale della Nazionale se ne e' andato nel sonno volando dal campo all'eternita'. Lasciando un vuoto ...

Morte Davide Astori - gli aggiornamenti in diretta : Lo aspettavano alle 9.30 per la colazione nella sala ristorante dell'albergo "La' di Moret" di Udine, sede del ritiro della Fiorentina in vista della gara con l'Udinese. Quando non lo hanno visto ...

Del capitano viola tutti ricordano la sua onestà e la sua lealtà. Ma la sua MORTE per infarto improvvisa e inspiegabile rivela qualcosa in più. come quella di Lazzaro. MAURO LEONARDI

Morte Davide Astori - gli esperti : “controlli cardiaci preventivi fondamentali soprattutto per chi fa sport” : 1/9 ...

Morte Astori - la figlia di Renato Curi rivive un dramma : “avevo 3 anni quando il quel Perugia-Juve…” : Sabrina Curi oggi ha rivissuto un incubo. La figlia del povero Renato Curi, morto in campo il 30 ottobre del 1977 durante una gara del suo Perugia contro la Juventus, ha avuto una giornata ricca di brutti ricordi. “La famiglia di Davide – ha detto all’ANSA – e’ come se oggi sia stata crocifissa perchè sentirà a vita la mancanza di un padre e di un compagno. quando papa’ mori’ avevo tre anni, uno in ...

Morte Astori - il messaggio di Bernardeschi è straziante : “Con gli occhi gonfi di lacrime, il cuore straziato ti dico Grazie amico mio, per la tua umiltà, la tua bontà, i tuoi insegnamenti, per la nostra Amicizia. Mi mancherai e ti porterò sempre nel cuore. Veglia sulla tua famiglia, la tua compagna e la tua piccola principessa. Manchi”. Uno degli ex compagni più tristi e commossi dopo la Morte di Davide Astori, è senz’altro Federico Bernardeschi. Si tratta di un ragazzo giovane, che ...

Morte Astori - il dolore dei Della Valle Diego : 'Un dramma'. Andrea : 'Lunedì avrebbe rinnovato' : " Serie A >voce 1 voce 2 Tragedia Astori, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio "E' sempre stato un punto di riferimento per tutta la squadra - prosegue Della Valle - e proprio prima Della ...

Morte Astori - Flavio Briatore sbotta sui social! : Morte Astori – La Morte del difensore della Fiorentina, Davide Astori, ha colto di sorpresa e sconvolto il mondo del calcio italiano ma non solo. Anche Flavio Briatore ha voluto mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia di Astori ed al suo club. Lo stesso Briatore però ha criticato coloro i quali sono alla ricerca di un colpevole invece di rispettare il silenzio di questi momenti critici per la famiglia. “Sono in Kenya sto vedendo ...

Morte Astori - i tifosi della Fiorentina si stringono nel dolore : foto - sciarpe - fiori e striscioni al Franchi [FOTO] : 1/11 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Morte Astori - calciatori Juve avvisati prima dell'allenamento : Alla Juventus in tanti avevano diviso con Astori gli spogliatoi della Nazionale e come riporta Sky Sport proprio i calciatori della Juventus sono stati informati della Morte di Astori poco prima dell'...

Astori - Carlos Sanchez ha un malore in campo alla notizia della Morte : malore in campo per Carlos Sanchez , centrocampista colombiano che a gennaio la Fiorentina ha ceduto in prestito all'Espanyol. Oggi la squadra catalana ha giocato contro il Levante e Sanchez è rimasto ...

Morte Astori - rinviata tutta la 27esima giornata. La procura di Udine apre un'inchiesta - domani l'autopsia : A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata a data da ...