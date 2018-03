Morte Astori | De Rossi distrutto | la moglie rinuncia alla notte degli Oscar per stargli

Morte Davide Astori - l’ex compagno Tatarusanu sbotta : ecco cosa è successo : Morte Davide Astori – Shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, nelle ultime ore arrivati anche messaggi da parte di ex compagni. Sono arrivate anche parole forti da parte dell’ex compagno Tatarusanu, oggi al Nantes per il mancato minuto di silenzio in Ligue 1: “non è stato fatto nemmeno un minuto di silenzio per onorare il mio ex compagno ed amico Davide Astori: è senza dubbio il giorno più brutto della ...

Morte Astori : le condoglianze di Foggia ed Empoli : Il posticipo di Serie B tra Foggia ed Empoli, valido per la 29^ giornata del campionato e programmato per questa sera alle ore 20:30 allo stadio "Pino Zaccheria", non avrà il suo calcio di inizio poiché rinviato a data da destinarsi. Come ben noto, a causa della Morte di Davide Astori - presso l'albergo "Là di Moret" ad Udine, dove il calciatore si trovava in ritiro con la Fiorentina che avrebbe dovuto giocare ieri contro l'Udinese alle 15 - la ...

Morto Davide Astori - il calcio si ferma. L'esperto : Morte nel sonno molto rara : Il calciatore, che aveva disputato anche 14 gare con la Nazionale, era in ritiro ad Udine con la squadra viola. Rinviate tutte le partite di Serie A e B previste oggi e domani

Cosa sappiamo finora sulla Morte di Davide Astori : Articolo aggiornato alle 19,00 del 4 marzo 2018 Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata tra sabato 3 e domenica 4 a seguito di un arresto cardiaco. Il giocatore era in un albergo di Udine con la sua squadra, dove avrebbe dovuto giocare domenica alle 15.00 contro l'Udinese. Lascia la compagna Francesca e una figlia, Vittoria, di soli 2 anni. Con Francesca Fioretti, ...

Morte Davide Astori - il messaggio di Ariadna Romero per Francesca Fioretti : In seguito alla Morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo per cause apparentemente naturali, il web si stringe intorno a Francesca Fioretti, compagna del calciatore e madre della loro piccola Vittoria, di soli 2 anni. Tra i numerosi messaggi di cordoglio anche quello di Ariadna Romero, amica della Fioretti con cui nel 2013 aveva condiviso l’esperienza di Pechino Express (erano la coppia delle modelle). LEGGI: ...

Morte Davide Astori - il commento dell’esperto : “probabilità di uno su centomila” : Morte Davide Astori – Mondo del calcio sotto shock per la Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore sono arrivate le parole dell’esperto, intervista del ‘Corriere dello Sport’ a Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport ed ex medico dell’Under 21 azzurra: “in ...

Morte Davide Astori - il retroscena : controlli solo 5 giorni fa - nessun problema dall’elettrocardiogramma : 1/12 Valter Parisotto/LaPresse ...

Morte Astori - le prime pagine dei quotidiani italiani : “ciao capitano” : 1/10 ...

Morte Davide Astori - il messaggio del presidente della Lazio Lotito : Morte Davide Astori – Il giorno dopo fa ancora più male. La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, il difensore è stato trovato morto nella camera d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio del presidente della Lazio Claudio Lotito: “e’ una grave perdita. Un ragazzo di 30 anni, un ...

Morte di Astori - 2 ipotesi per i recuperi : 14 marzo o 9 maggio : Genova - Sette partite da recuperare, un calendario ingolfato. Oggi è prevista l'assemblea della Lega calcio e verrà così affrontato il problema: è necessario trovare una soluzione che tenga conto ...

Fiorentina nel dramma La Morte bianca si porta via Astori : Udine E' morto Davide Astori, capitano della Fiorentina, nel ritiro di Udine, hotel La' di Moret, a poche ore dalla sfida con i friulani. La notizia piomba sul cellulare alle 11,30 e trasforma un pre partita di una gara normale, in un giorno che segnera' per sempre la storia della Fiorentina. Il capitano viola e centrale della Nazionale se ne e' andato nel sonno volando dal campo all'eternita'. Lasciando un vuoto ...

Morte Davide Astori - gli aggiornamenti in diretta : Lo aspettavano alle 9.30 per la colazione nella sala ristorante dell'albergo "La' di Moret" di Udine, sede del ritiro della Fiorentina in vista della gara con l'Udinese. Quando non lo hanno visto ...

LA Morte DI ASTORI/ Davanti alla fragilità della vita piango e attendo come Marta e Maria : Del capitano viola tutti ricordano la sua onestà e la sua lealtà. Ma la sua MORTE per infarto improvvisa e inspiegabile rivela qualcosa in più. come quella di Lazzaro. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:08:00 GMT)A SCUOLA CON UNA TELECAMERA NASCOSTA/ Quel padre ha fatto bene, Orwell non c'entra nulla, di R. PersicoCARABINIERE UCCIDE FIGLIE E SI SUICIDA/ Cosa ci serve oggi per accettare la realtà?, di M. Leonardi

Morte Davide Astori - gli esperti : “controlli cardiaci preventivi fondamentali soprattutto per chi fa sport” : 1/9 ...