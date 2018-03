Mondiali indoor | Coleman | ' Atletica | sarò il tuo eroe'

Atletica - Mondiali indoor 2018 – Italia - tra luci e ombre : il bronzo di Alessia Trost e il record della staffetta illuminano Birmingham : È andata meglio del previsto. L’Italia era annunciata come una semplice comparsa ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera e invece è riuscita in qualche modo a essere protagonista, chiudendo la rassegna iridata con un bottino positivo considerando anche che ci siamo presentati con una delegazione ridotta all’osso. Appena tredici azzurri presenti a Birmingham e poche speranze di fare bene alla vigilia ma concludiamo con la medaglia di bronzo ...

Atletica : Mondiali indoor - Spanovic d'oro : Messaggi di felicitazioni sono stati inviati alla Spanovic dal presidente serbo Aleksandar Vucic, dal ministro dello sport Vanja Udovicic e da tutte le altre massime autorita' del Paese. Tutte le ...

Atletica : Mondiali indoor - ecco i record : ANSA, - BIRMINGHAM , GRAN BRETAGNA, , 4 MAR - Un record italiano per chiudere i Mondiali indoor di Atletica a Birmingham. A realizzarlo è la 4x400 femminile: Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara ...

Atletica : Mondiali indoor - Spanovic d'oro : Messaggi difelicitazioni sono stati inviati alla Spanovic dal presidenteserbo Aleksandar Vucic, dal ministro dello sport Vanja Udovicice da tutte le altre massime autorita' del Paese.

Atletica - Mondiali indoor 2018 Italia da record con la staffetta. Record del Mondo per la Polonia - Lavillenie e Spanovic sugli scudi : 3000 METRI , MASCHILE, : Yomif Kejelcha si conferma Campione del Mondo. Il 20enne etiope si impone con il tempo di 8:14.41: si tratta del crono peggiore per un vincitore della rassegna iridata. L'...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : domenica 4 marzo. Si assegnano gli ultimi titoli iridati - 4×400 femminile quarta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi, domenica 4 marzo, è in programma la quarta ed ultima giornata della rassegna iridata: a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano otto titoli. In gara per l’Italia soltanto Yassin Bouih nei 3000 metri maschili e la 4×400 metri femminile di Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara Bazzoni e Maria Enrica Spacca. OASport vi propone la DIRETTA ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 – Le gare di oggi (4 marzo) : Reese per volare - Lavillenie ci riprova - incertezza in pista : oggi domenica 4 marzo si svolge la quarta giornata dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano otto titoli: analizziamo nel dettaglio le finali in programma, i favoriti e gli outsider. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE): Si preannuncia una delle gare più avvincenti e appassionanti di questa rassegna iridata. Lo statunitense Sam Kendricks ha già saltato 5.93 in stagione, mettendo così in seria ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di domenica 4 marzo : Oggi domenica 4 marzo è in programma l’ultima giornata dei Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Verranno messi in palio ben otto titoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di domenica 4 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : tutti gli azzurri in gara domenica 4 marzo. Il programma completo e gli orari : Oggi domenica 4 marzo si concluderanno i Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’Italia si affida alla staffetta femminile per ottenere un risultato di rilievo, in campo anche Yassin Bouih nella finale dei 3000m. Di seguito tutti gli italiani in gara e gli orari delle loro gare di domenica 4 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta sul sito della Rai, in DIRETTA ...