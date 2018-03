Moglie vende l' account Kings of Glory del marito | l' uomo chiede il divorzio

Blastingnews

(Di lunedì 5 marzo 2018) Questa storia è un classico esempio di come la passione per un gioco, online o meno, riesce a rovinare i rapporti tra, portando gli stessi a decidere di chiudere un sogno d'amore che magari ha superato in passato crisi ben più difficili. L'assassino dell'amore è "of", un gioco online al quale l'dedicava ogni minuto del giorno, tempo che ovviamente mancava di dare allae alla figlia. L'idea della donna dire online l'delha avuto una sola conseguenza: il. King Of: il pomo della discordia Lei, 25 anni originaria della Cina, Lui, stessi anni originario della Malesia, si erano innamorati sei anni fa, un amore che ha portato la donna a trasferirsi in Malesia. Dopo il matrimonio l'amore andava a gonfie vele, tanto da regalare alla coppia una splendida bambina. Quattro anni di affetto e stima reciproca, fino a quando ...