Milano Uomo con ascia aggredisce dipendente di Radio Padania

Milano - uomo tenta di aggredire speaker Radio Padania. E il leghista mostra la foto dell’assalitore : Un uomo ha tentato di aggredire con un’ascia, poco prima delle 17, Vincent De Maio, speaker di Radio Padania, davanti alla sede della Lega di via Bellerio a Milano, mentre all’interno i giornalisti attendevano la conferenza stampa di Attilio Fontana. E’ proprio De Maio a raccontare ai microfoni della Radio leghista la sua testimonianza: “Ringrazio il Signore che vede e provvede da lassù. Tranquillizzo tutti, purtroppo in ...

Milano - lite in casa. Un uomo di 37 anni muore accoltellato : Ci sarebbe una lite tra connazionali egiziani all'origine dell'omicidio di un uomo, intorno alle 19 in via Meucci, zona Crescenzago. Il 118 è intervenuto per soccorrere un uomo di 37 anni, che è stato ...

Milano si stringe intorno a Gian Marco Moratti per l'ultimo saluto : Uomo riservato e nobile d'animo : La chiesa di San Carlo al Corso, a Milano, è piena per l'ultimo saluto a Gian Marco Moratti, scomparso ieri dopo una lunga malattia. Presenti diversi esponenti del mondo dell’imprenditoria, della politica e dello sport: l’ad del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera con la moglie, l’ex ad Enel Paolo Scaroni, l’ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni, l’imprenditrice Diana Bracco, Lapo Elkann, ...

DON LUIGI GIUSSANI/ Oggi nel Duomo di Milano il ricordo con la Messa dell'Arcivescovo Mario Delpini : Don LUIGI GIUSSANI: Oggi nel Duomo di Milano il ricordo con la Messa dell'Arcivescovo Mario Delpini. La celebrazione eucaristica verrà trasMessa in diretta e in differita(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 07:08:00 GMT)

Milano - Salvini in piazza Duomo «giura» da premier su rosario e vangelo Video| Foto : Alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega grande assente il governatore uscente Roberto Maroni. Problemi con le transenne, ferito un volontario

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Milano - il blitz degli animalisti di Peta in piazza Duomo : seminudi e mascherati da conigli : Due modelle e un modello, seminudi e con delle maschere di coniglio in testa e un cartello in mano, in piazza Duomo a Milano. Protesta...

Uomo investito da treno stazione Quarto Oggiaro Milano - morto 37enne egiziano : Alle ore 07.20 circa di mercoledì 21 febbraio 2018, nella stazione Nord di Quarto Oggiaro , MI, , il treno Reg. 815 , Milano Cadorna " Saronno " Varese, , disposto nella cosiddetta modalità "doppia ...

Milano - free wifi in metro : parte sperimentazione in Duomo M1 e M3 : Milano, 21 feb. , askanews, I passeggeri che transitano nelle banchine e nei mezzanini della stazione della metro di Duomo M1 e M3 potranno contare su una connessione wifi free. Da marzo, il servizio ...

Rissa a colpi di coltello a Milano per una ragazza : uomo in fin di vita : Quella che vi stiamo per descrivere è un'altra di quelle vicende di cui non si vorrebbe mai sentire parlare. Purtroppo, però, per dovere di cronaca, dobbiamo portare alla luce il grave episodio avvenuto nella città di Milano nella tarda serata di lunedì 19 febbraio, dove Piazza Napoli si è resa teatro della violenta lite, avvenuta intorno alle ore 21.00, tra due uomini che si è trasformata in una vera e propria tragedia a colpi di coltello. Il ...