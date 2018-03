Milan | una promessa fatta a Pepe Reina

Milano - snowboarder muore durante una discesa fuoripista : Uno snowboarder è morto domenica in un incidente avvenuto sulle Alpi Lepontine piemontesi, nel Vco, al confine con la Svizzera. Il giovane è precipitato da un salto di roccia durante una discesa in ...

A Milano e Roma è allarme per le code ai seggi. Le amministrazioni comunali : "Andate a votare il prima possibile" : "Si suggerisce di recarsi ai seggi prima possibile e comunque almeno un'ora prima della loro chiusura". Sono le 15.28 quando il Campidoglio dirama una nota per cercare di contenere il caos che si è creato in alcuni seggi della Capitale, dove si registrano lunghe file di cittadini in coda per votare.La nota del Campidoglio"Le code registrate in queste ore, anche in altre città italiane, sono dovute in gran parte alle nuove ...

Berlusconi vota a Milano. Una Femen a seno nudo : Sono stati momenti concitati quelli del voto per l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, che arrivato al suo seggio a Milano , leggi l'articolo , è stato contestato da un ragazza tra i venti ...

Attento Milan - quella contro l’Inter è una ‘partita-trappola’ : La 27^ giornata del campionato di Serie A ha regalato già due big match, quelli Lazio-Juventus e Napoli-Roma, importanti indicazioni per la lotta scudetto con i bianconeri che assaporano il sorpasso. Ma è una giornata fondamentale anche per la Champions League, in particolar modo posticipo che preannuncia grande spettacolo quello tra Milan ed Inter, derby che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Gennaro Gattuso è lanciatissima e sta ...

Al centro del derby : Milan - il KeBiBo è una garanzia. Mentre l'Inter… : Il KeBiBo dà stabilità a tutta la struttura, eppure non se ne parla abbastanza. Siamo sempre pronti a celebrare i tridenti delle meraviglie o le imperforabili muraglie difensive, ma quando una linea ...

Serie A : Milan Inter. Spalletti : 'Il derby vale più di una stagione' : "Il derby vale più di una stagione. Il calcio è una grande passione comune, il cuore del mondo che batte ovunque allo stesso modo. Non ci sono nazioni o colori ma una passione comune. Ci vogliono stadi pieni e Milano può lanciare un bel messaggio con il suo derby". Lo dice il tecnico dell'...

Milan - Gattuso : 'Stanchi? Non voglio sentire storie - per noi è una finale' : È uno dei più forti al mondo, è un cecchino. Se ha una o due occasioni, non perdona mai'. Dichiarazioni Bonucci . 'Io come Conte? Quando vincerò quello che ha alzato Antonio e avrò 300 panchine in A, ...

Milano - pirata della strada alla guida di un'auto rubata uccide una donna e fugge nei campi : Mercoledì, da solo oppure con l'aiuto di complici, ha rubato una Bmw 325 a Trezzano sul Naviglio e giovedì sera, a una ventina di chilometri di distanza, sulla strada provinciale 28 nell'area ...

Trevisani : 'Il Milan del derby di Coppa era una banda - adesso è da Nazionale' : C'è una grande differenza tra il Milan di qualche settimana fa e quello di oggi: non solo quello attuale è stato "scosso" nel modo giusto e difende bene, ma gioca proprio bene. In Coppa Italia contro ...

Milan - notizie inglesi : può arrivare un top player da 40 mln - a una condizione : Il Milan vive un'altra alba felice: non era consuetudine nei mesi passati che i giorni dopo le partite portassero il sorriso sulla bocca dei protagonisti, ma i risultati utili consecutivi sono arrivati a tredici. Un dato che una volta era una cosa normale dalle parti di Milanello, ma che negli ultimi anni era quasi una chimera. Gennaro Gattuso, invece, è l'uomo del giorno, anche perchè ogni volta che si presenta ai microfoni si caratterizza per ...

Milan - una difesa che fa paura così come… Kalinic! : Il Milan approda in finale di Coppa Italia, vola agli ottavi di Europa League e lancia la rincorsa ai posti Champions League per quanto concerne la serie A. Il tutto grazie ad una difesa che è diventata davvero imperforabile. I numeri in questo caso non mentono. Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez stanno dando solidità ad un reparto che appare giorno dopo giorno sempre più forte. Ciò che piace particolarmente del quintetto ...

La neve a Milano - ma non c'è nessuna emergenza : Milano , askanews, - Non è una notizia come quando accade a Roma: oggi Milano è imbiancata. I milanesi si sono svegliati sotto i fiocchi. Tetti e strade innevati, ma non c'è nessuna emergenza. La ...

A MilanO/ Dieci anni di "Rock'n'Roll" in una compilation che celebra la scena alternativa del capoluogo : A MILANO molti locali per la MUSICA live hanno chiuso, ma altri ne sono nati, ad esempio il Rock'n'Roll che con una compilation celebra Dieci anni di esistenza.

Milan - ROMAGNOLI SU GATTUSO/ "Il tecnico ha grandi meriti. È una vittoria meritata" : MILAN, ROMAGNOLI su GATTUSO: il difensore centrale parla del tecnico e gli riconosce i meriti. Felice e soddisfatto per l'impresa è stato lui a segnare il rigore decisivo contro la Lazio.