Merkel | ' bene sì Spd | ora subito governo'

Merkel - lieta collaborare con Spd per benessere Paese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Merkel : 'Lieta di collaborare con Spd per il benessere del Paese' : "Mi congratulo con l'Spd per questo risultato chiaro, e sono lieta di una nuova collaborazione per il benessere del nostro Paese". Lo ha scritto su Twitter la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo l'...

Merkel : bene l'Italia sui migranti : 14.36 Ci sono "buone prospettive"di un'approvazione dell'accordo per la Grande Coalizione da parte degli iscritti di Spd. Lo ha detto la cancelliera Merkel, in conferenza stampa con Gentiloni. Merkel ha poi ringraziato il premier italiano per il lavoro sui migranti. "C'è stata una stretta collaborazione con l'Italia sui migranti. Le attività di Roma sono importantissime", "grazie al nostro impegno le reti dei trafficanti hanno diminuito la ...

Merkel - bene Italia sui migranti - stretta collaborazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Perché la Bundesbank non benedice la Grande coalizione Merkel-Schulz : Roma. La riflessione che suscita il sofferto Sì alla continuazione dei negoziati per la Grande coalizione pronunciato dai delegati della Spd riuniti a Bonn domenica è che il terzo governo tripartito ...