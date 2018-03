Mentana non va a dormire e prende in giro tutti quelli che l' hanno fatto

Maratona Mentana Elezioni 2018/ Chi è Alessandra Dragotto - nuova sondaggista : Fabrizio Masia non ci sarà : Maratona Mentana Elezioni 2018: chi è Alessandra Dragotto, nuova sondaggista. Fabrizio Masia non ci sarà. Le ultime notizie sull'appuntamento, un vero e proprio evento televisivo(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:53:00 GMT)

Elezioni 2018 - tutto pronto per la “maratona Mentana” : ma il sondaggista Masia non ci sarà : Giorno di Elezioni, tutto pronto per la maratona Mentana. Sui social se ne parla già tanto e d’altra parte la direttona del direttore del TgLa7 è un vero e proprio happening del tubo catodico, occasione imperdibile che riduce la serata degli Oscar a “eventuccio” di secondo piano. Pubblico affezionato, quello del Mitraglia: in tanti pregustano l’attesa e la felicità di ritrovare le solite facce di sempre, pur in un ...

#maratonaMentana - la non stop di domani : Sarà in onda dalle 22.40 sino alle 20.00: una lunga notte elettorale in diretta su La7 condotta da Enrico Mentana previsti molti ospiti in studio, fra cui Marco Damilano, Lucia Annunziata, Aldo ...

Berlusconi - scontro con Mentana/ Video : “Ma lei lo sa con chi sta parlando? Non ha studiato nulla - direttore” : Berlusconi, scontro con Mentana a Bersaglio mobile: Video. “Ma lei lo sa con chi sta parlando? Non ha studiato nulla, direttore”, l'attacco del leader di Forza Italia al direttore di Tg La7(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:53:00 GMT)

Elezioni - Adinolfi vs La7 : “A Mentana e Salerno dico che c’è la legge della par condicio e non ci avete dato un secondo” : Parapiglia verbale a Coffee Break (La7) tra Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, e il conduttore della trasmissione, Andrea Pancani. L’ex deputato Pd accusa La7 di non aver dato spazio mediatico al Family Day e menziona alcuni talk show politici della rete di Cairo, come Otto e Mezzo, L’Aria che tira e Dimartedì. E aggiunge: “Lo dico ai direttori Andrea Salerno ed Enrico Mentana. Sappiano che esiste una legge, che ...

Enrico Mentana : 'Non c'è nessun pericolo fascista' Video : Da diverso tempo i mass media parlano della continua avanzata della destra e dell'estrema destra populista, spesso sostenendo che vi siano paralleli con la nascita dei movimenti fascisti del 900. Stando alla 'narrazione dominante' offerta da una buona parte dei media mainstream, i movimenti e i partiti della destra populista e dell'estrema destra mirerebbero a distruggere le fondamenta della democrazia liberale occidentale cavalcando la rabbia ...

Elezioni - Mentana : “Paragone e Carelli candidati M5s? Rispetto loro scelta - ma non la condivido” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, si pronuncia sulla scelta dei giornalisti Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli di candidarsi nelle fila del M5s alle prossime Elezioni politiche: “Ho sempre detto, in linea generale, di non capire la scelta di alcuni giornalisti che vanno in politica per due ragioni. Innanzitutto, ritengo che quello del giornalista è un mestiere più bello di quello del politico. ...

Enrico Mentana : 'Non capisco i giornalisti in politica - se mi candidassi sarei un buffone' : 'Non capisco la scelta di Emilio Carelli e dei giornalisti che si buttano in politica. E' una avventura senza ritorno'. Enrico Mentana , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, commenta: 'Libera scelta di Mimun, Paragone e Carelli: ma non torneranno a fare i ...