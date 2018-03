Meglio scommettere sulla Notte degli Oscar che sui risultati elettorali Qualche vittoria

huffingtonpost

(Di lunedì 5 marzo 2018) Sospetto che più di qualcuno, come me, abbia fatto mattina con glisoprattutto per rinviare l'impatto con i. Non si può baloccarsi con il maxi show hollywoodiano alla svolta dei 90 anni senza provare a riempire al buio, cioè prima, tutte le caselle delle statuette.Ho dovuto correggere solo due titoli. Ma non mi dispiace. In tanti abbiamo sognato un "coup de theatre" che facesse trionfare a sorpresa "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" sul favorito "The shape of water", che è il film più "piacione" di Guillermo Del Toro. Inutile poi azzardare scommesse su una chicca rara e preziosa come "Il filo nascosto". Ma ci sono buone ragioni per non recriminare.Il trendAcademy Awards 2018 è politicamente corretto che più non si può. Il Messico ha dominato la scena non solo con le quattro statuette di Del Toro ...