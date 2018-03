Matuidi - a Londra per segnare e vincere : ANSA, - TORINO, 5 MAR - A Londra mercoledì "non sarà semplice, ma a Torino abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà il Tottenham". C'è realismo ma anche buone sensazioni nelle parole di ...

Allegri : 'Si deciderà tutto a Londra. Sturaro il più adatto al posto di Matuidi' : 1 di 3 Successiva TORINO - Ok che in coppa è importante non prendere gol in casa, ma fino a un certo punto: ' Per lo 0-0 non firmerei - assicura Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Tottenham ...