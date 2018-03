Matteo Salvini pronto a formare il Governo | “tocca a noi”

Matteo Salvini : "Vogliamo governare con la coalizione di centrodestra" : "Facciamo parte di una coalizione e io sono abituato a mantenere le promesse e la parola. Quindi ragioneremo con la nostra coalizione, che è quella di centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, commentando il voto del 4 marzo. E a un possibile sostegno a un governo dei 5 stelle ha scandito: "No", seguito dal gesto delle mani a disegnare il NO.Salvini, che è entrato in sala stampa sorridendo e mandando baci ai cameraman, ha tenuto ...

Risultati elezioni 2018 : Di Maio fa il pieno al Sud - Matteo Salvini al Nord. Crollo Pd in Emilia Romagna – DIRETTA : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia dal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso lo scrutinio, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria; il centrodestra a trazione Carroccio che addirittura ha la maggioranza ...

La vera sorpresa di queste elezioni è Matteo Salvini La Lega sfonda da Nord a Sud. Addio "giuda" Maroni Carroccio ago della bilancia. Apre al M5S o resta con Silvio? : La vera sorpresa delle elezioni politiche 2018 è Matteo Salvini e la sua nuova Lega nazionale. Che il Partito Democratico di Matteo Renzi andasse incontro ad una debacle storica era nell'aria, così come il successo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Lega fa record storico : Matteo Salvini ha vinto la sfida : Matteo Salvini ha vinto la sfida: far diventare il Carroccio che fu di Umberto Bossi un partito nazionale. Momento storico dunque per la Lega: "E' una grande soddisfazione per la Lega e per Salvini: partivamo dal 4 per cento e le proiezioni ci dicono che siamo al 16-17 per cento, i dati reali forse di più", ha detto il vice segretario Giancarlo Giorgetti. L'uomo delle mediazione ha dato una prima analisi ufficiale ...

Renato Brunetta gela Matteo Salvini : 'Lui premier incaricato? Guardate che alla fine i seggi...' : La notte elettorale è ancora lunga. Anzi, lunghissima. E lo spiega in modo chiarissima Renato Brunetta : 'Da questi dati vedo un crollo e una sconfitta del Pd. Se il centrodestra arriverà ai 280 seggi ...

Matteo Salvini e la Lega davanti a Forza Italia : il leader del Carroccio leader del centrodestra? : Certo, i dati sono soltanto quelli dei primi exit-poll : da prendere con le pinze. Ma tra i numeri emerge il testa a testa serratissimo tra Lega e Forza Italia , date sostanzialmente in pareggio. E ...

Matteo Salvini - intervista finale a Senaldi su Libero : 'Le mie due rivoluzioni' : Matteo Salvini racconta l'Italia che vorrebbe in una intervista al direttore di Libero Pietro Senaldi: 'Al Sud porterò lavoro, non sovvenzioni' e 'ogni Regione sarà autonoma'. Ecco le sue 'due ...

Steve Bannon a Roma - chi c’è dietro l’endorsement dell’ex stratega americano per Matteo Salvini : Stephen Bannon arriva in Italia intrigato dalle elezioni italiane. Tutta la stampa ne parla, non è un segreto che Bannon è stato il regista (quanto meno in termini di contenuti) della campagna di Donald Trump. Una campagna che, lo si voglia o meno, è stata un successo. Ha trasformato un ricco biondo imprenditore che ama circondarsi di belle donne in un presidente. Che Trump non sia amato dalle sinistre globaliste non è un segreto, e trovo ...

Video fuorionda Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto/ Elezioni 2018 : “Movimento 5 Stelle vola” : Video fuorionda Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto su Elezioni 2018: “Movimento 5 Stelle vola”. La conversazione sul voto del 4 marzo “pizzicata” da un operatore di LaPresse(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:26:00 GMT)

Matteo Salvini contro Frozen. "Elsa lesbica? Il mondo va al contrario" : Secondo il New York Post nel sequel del cartone animato la protagonista potrebbe avere una fidanzata. Il leader della Lega: "Sono preoccupato e voglio intervenire prima"

Elezioni 2018 - il fuorionda sul voto tra Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto : In un fuorionda intercettato da LaPresse e pubblicato sul sito di Corriere.it gli esponenti del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto parlano di scenari elettorali. L'audio è stato carpito al Tempio di Adriano mentre i tre attendevano l'arrivo di Silvio Berlusconi alla manifestazione unitaria del centrodestra."Come va?", chiede Fitto a Salvini. "L'aria è buona, giù non lo so. Giù 5 Stelle". Gli ...