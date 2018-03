MATTEO RENZI SI È DIMESSO DAL PD L' affondo di Emiliano | Solo strategia | pensa già

MATTEO RENZI - da 'Stai sereno' al flop del Pd : la parabola dell'ex rottamatore : La sua carriera politica 'senior' inizia molto presto: è il 2004 quando Renzi riesce a diventare presidente della Provincia di Firenze a capo di una coalizione di centro-sinistra. In vista della fine ...

Le dimissioni incomplete di MATTEO Renzi : Dopo il crollo alle urne, lascia la segreteria PD. Ma senza fare mea culpa degli errori, a partire dall'incapacità di dialogare con le parti sociali

Alessandro Di Battista risponde a MATTEO RENZI : "Pur di non dimettersi frantuma il Pd" : "Pur di non dimettersi realmente, Matteo Renzi è disposto a frantumare il Partito Democratico". La risposta del Movimento 5 stelle alle (non) dimissioni del segretario dem arriva a stretto giro. Nelle stanze dell'hotel Parco dei Principi di Roma l'intero comitato elettorale è in smobilitazione. Ma viene deciso di spedire Alessandro Di Battista a fare una breve dichiarazione di fronte ai microfoni: "Io un discorso così ...

MATTEO RENZI - furia Pd per le dimissioni rinviate a dopo formazione del governo : 'La decisione di Matteo Renzi di dimettersi e contemporaneamente rinviare la data delle dimissioni non è comprensibile. Serve solo a prendere ancora tempo'. Così il presidente dei senatori del Pd ...

MATTEO RENZI : lascio segreteria dopo nuovo governo - Pd all'opposizione | : L'ex presidente del Consiglio ha annunciato che lascia la carica dopo i risultati delle elezioni politiche che hanno visto la prima forza del centrosinistra scendere sotto il 20% delle preferenze: "...

Luigi Zanda attacca MATTEO RENZI sulle dimissioni da segretario del Pd : "Vuole solo prendere tempo" : Duro attacco di Luigi Zanda a Matteo Renzi, dopo che il segretario del Pd ha annunciato di volere lasciare la guida del partito solo dopo la formazione del nuovo governo."In un momento in cui al Pd servirebbe il massimo di quella collegialità che è l'esatto opposto dei cosiddetti caminetti, annunciare le dimissioni e insieme rinviarne l'operatività è impossibile da spiegare", afferma Zanda. "Quando Veltroni e Bersani ...

MATTEO RENZI : «Io lascio. No a inciuci - staremo all’opposizione» : Matteo Renzi tornerà «in strada». Si dimetterà dopo aver seguito gli incontri per la formazione del nuovo Governo. Poi, tornerà a fare il Senatore del Partito Democratico, restando all’opposizione. Il segretario del partito crollato al 19% lo annuncia alle 18 e 34 di lunedì sera, nella sala stampa della sede del Pd. Cravatta nera, un solo foglio A4 aperto davanti al tavolo, si toglie tre sassolini dalla scarpa, sottolinea tre no, ammette ...

MATTEO RENZI lascia la guida del partito : 'No a inciuci e reggenti - resto fino al nuovo insediamento' Ed è scontro nel Pd : Ormai è ufficiale: Matteo Renzi si dimette da segretario del Pd dopo 'la sconfitta netta' alle elezioni di ieri. Alle 18 l'incontro con la stampa per spiegare il nuovo ruolo e dettare le misure da ...

MATTEO RENZI si dimette : Lascio la guida del Pd : Alla fine Matteo Renzi ha scelto il passo indietro: "Abbiamo riconosciuto che si tratta di una sconfitta netta che ci impone di aprire una pagina nuova all'interno del Pd", ha detto il segretario del Partito democratico.Tutta colpa - dice - di una campagna elettorale in cui "siamo stati fin troppo tecnici" e di "un vento estremista che nel 2014 siamo riusciti a incanalare, comprendiamo come il ...

MATTEO RENZI si dimette da segretario Pd : 'No agli inciuci - faremo opposizione. Salvini e Di Maio estremisti' : 'Abbiamo riconosciuto con chiarezza che si tratta di una sconfitta netta, che ci impone di aprire una pagina nuova nel Pd ', ha premesso Matteo Renzi nell'attesissima conferenza stampa all'indomani ...

MATTEO RENZI - ascesa e crollo di un politico : Matteo Renzi si dimette: Le voci cominciano a circolare con con l’arrivo dei risultati del voto del 4 marzo 2018. Il crollo al 18,9% registrato nelle legislative è la percentuale più bassa mai ottenuta dal Pd. E pare chiusa un’era politica anche perchè il voto degli italiani – che ha premiato due partiti sovranisti – porta il quadro politico in una nuova fase. L’ascesa di Renzi prende l’accelerazione nel 2009 ...

