MATTARELLA CONSULTAZIONI AL QUIRINALE Berlusconi rompe il silenzio | A Salvini il

Il 4 marzo sera l'all-in di Di Maio. Se M5s primo partito - appello pre-consultazioni e poi ' MATTARELLA ci dia l'incarico' (di G. Cerami) : Tutto in una notte. O comunque in pochissimi giorni. Luigi Di Maio si gioca il futuro, dunque se diventerà premier o no, appena lo spoglio delle schede elettorali sarà ultimato. L'obiettivo è ricevere ...

Il 4 marzo sera l'all-in di Di Maio. Se M5s primo partito - appello pre-consultazioni e poi "MATTARELLA ci dia l'incarico" : Tutto in una notte. O comunque in pochissimi giorni. Luigi Di Maio si gioca il futuro, dunque se diventerà premier o no, appena lo spoglio delle schede elettorali sarà ultimato. L'obiettivo è ricevere l'incarico da Sergio Mattarella se M5s arriverà primo partito e nel frattempo puntare ai voti di Liberi e Uguali o sfaldare la coalizione di centrodestra mirando alla Lega Nord. E perché no? Sperare nella debacle ...