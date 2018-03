“Mammina guarda come mi stanno bene” Poi un botto micidiale Era al colmo della gioia

caffeinamagazine

(Di lunedì 5 marzo 2018) Il sorrisosua bambina illuminava le sue giornate, ma ora il buio è calato sulla sua vita. Un padre disperato ripercorre la tragedia che è malauguratamente caduta sulla sua famiglia per un evento assurdo e inaspettato. Venerdì pomeriggio Moshin Siddique era uscito con la sua piccola Ifrah di due anni e mezzo. Era un bel pomeriggio la piccola era molto contenta ed emozionata perché con la sua mamma stava andando a comprare un paio di scarpe nuove. Erano in un negozio di Riverdale negli Stati Uniti e un rumore improvviso ha spezzato quel momento di spensieratezza, la vita di un’intera famiglia è stata spazzata via in un soffio. La bimba era così contenta aveva scelto le calzature che le piacevano di più e le stava provando, si è diretta verso uno specchio per potersi ammirare, quando è accaduta la tragedia. Lo specchio si è staccato da un muro finendo per rompersi in ...