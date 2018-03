Maltempo Marche | sale il livello del fiume Misa | monitoraggio in corso

Maltempo San Severino Marche : buche e frana sulla strada che sale dalla S361 Settempedana : Nel Comune di San Severino Marche tecnici e operai dell’ufficio manutenzioni sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada che sale dalla SP361 Settempedana fino alla frazione di Pitino per poi ridiscendere dal lato opposto del castello: si è verificata una frana causata della neve a dalle piogge. Su tutto il territorio del Comune si registrano numerose buche: le squadre del pronto intervento stanno agendo con una manutenzione ...

Maltempo Marche - il sindaco di Pesaro : domani niente scuole chiuse : "domani, sabato 3 marzo, tutte le scuole pesaresi saranno aperte, comprese le superiori. Le strade sono percorribili e Adriabus garantisce il trasporto pubblico per gli studenti anche dai Comuni della provincia. La protezione civile prevede per le prossime ore pioggia debole e temperature in leggero aumento": lo ha dichiarato il sindaco di Pesaro.

Maltempo Marche : pericolo valanghe - chiuse 6 strade nel Pesarese : Nevica in tutto il territorio di Pesaro-Urbino: chiuse per pericolo valanghe 6 strade provinciali. Si tratta delle Sp 110 Chiaserna-Catria, Sp 105 Buonconsiglio-Catria, Sp 113 M. Tenetra, Sp 134 Chiaserna-Catria secondo tratto, nel settore Catria, e delle Sp 15 Monte Nerone e Sp 54 Monte Petrano nel settore Nerone.

Bovinmarche sul Maltempo : “Solo disagi - abbiamo mantenuto tutti i servizi” : Sono più che altro disagi quelli che gli allevatori Bovinmarche hanno registrato in questi giorni in cui il territorio è stato colpito da Burian. “La neve scesa da lunedì – spiega il presidente della Cooperativa di Allevatori marchigiana Domenico Romanini – ha portato a disagi prevedibili e consueti per l’inverno: il grande freddo (le temperature sono arrivate a -15°) ha gelato le acque delle condotte e degli abbeveraggi causando ...

Maltempo : nuove nevicate nelle Marche : ANSA, - ANCONA, 1 MAR - nuove nevicate nella notte nelle Marche, in linea con le previsioni della Protezione civile. Colpite in particolare le zone dell'entroterra. Ad Arquata del Tronto , Ascoli ...

Maltempo : ancora scuole chiuse nelle Marche domani 1° Marzo : La Protezione civile annuncia per oggi una tregua dalla neve e in molte località, in effetti, ha smesso di nevicare. Ma molti sono i Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole o la sospensione delle attività didattiche anche per domani, in vista delle gelate notturne e di una nuova perturbazione prevista per domani. A partire da Ancona, su decisine del Coc. Il sindaco Valeria Mancinelli annuncia la possibile riapertura per venerdì, ...

Maltempo Marche : “Con le gelate a rischio i raccolti” : Più della neve sono le basse temperature e il gelo a preoccupare gli agricoltori marchigiani che cercano di fronteggiare l’ondata siberiana e le temperature che in certi casi, ad esempio nell’Ascolano, hanno raggiunto i -17 gradi. A rischio, secondo Coldiretti Marche, sono i raccolti di finocchi, cavolfiori, radicchi, scarola e verza, carciofi, frutta e olive. Anche la copertura degli ortaggi con tessuto può far poco con le ...

Maltempo - la Protezione civile Marche : oggi tregua neve - domani nuova perturbazione : I fenomeni atmosferici di Maltempo che hanno investito le Marche negli ultimi giorni stanno concludendo il loro flusso. Lo rende noto la Regione. oggi le previsioni della Protezione civile regionale indicano una giornata di tregua dalla neve, ma gelo previsto nella notte. Per la giornata di domani è in arrivo una nuova perturbazione, che all’inizio porterà ancora neve, probabilmente anche sulla costa, ma con accumuli contenuti. Dalla ...

Maltempo : tregua neve nelle Marche - domani nuova perturbazione : L’ondata di Maltempo che ha investito la regione delle Marche negli ultimi giorni concede una tregua. Oggi la Protezione civile regionale prevede una giornata senza neve ma con gelo previsto nella notte. Per la giornata di domani è in arrivo una nuova perturbazione, che all’inizio porterà ancora neve, probabilmente anche sulla costa, ma con accumuli contenuti. Dalla nottata di domani i fiocchi si trasformeranno in pioggia e anche per ...

Maltempo Marche : volanti della polizia soccorrono madre e neonata ad Ancona : I poliziotti delle volanti di Ancona hanno soccorso una giovane mamma rimasta bloccata nella neve in auto con la sua bimba di sei giorni: erano dirette al Salesi per dei controlli, ma la vettura è rimasta bloccata sulla rampa di accesso alla strada principale nel quartiere di Pietralacroce. Gli agenti hanno utilizzato per il soccorso un fuoristrada attrezzato e, con il verricello, hanno soccorso mamma e figlia, accompagnandole all’ospedale ...

Maltempo Marche : domani niente scuole chiuse ad Ascoli Piceno : Aperte domani le scuole ad Ascoli Piceno: lo ha deciso il sindaco Guido Castelli, in considerazione delle previsioni meteo per le prossime ore. Oggi i tecnici comunali hanno verificato il regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento nei plessi di competenza. I mezzi del Comune stanno continuando a spargere sale antigelo sulle arterie viarie.

Maltempo Marche : previsti ulteriori 10 cm di neve - domani rischio ghiaccio : La Protezione civile regionale delle Marche rende noto che per oggi sono previsti ulteriori 10 cm di neve, vento e temperature molto basse, che non saliranno sopra 0 gradi centigradi. La situazione è sostanzialmente uniforme in tutta la Regione. domani atteso miglioramento della situazione sul fronte neve, non sono previste precipitazioni, ma temperature molto basse. La giornata di domani sarà caratterizzata dalla presenza di ghiaccio, sia sulla ...

Maltempo - spiagge imbiancate nelle Marche : ANSA, - ANCONA, 26 FEB - L'ondata di Maltempo con fitte nevicate che si è abbattuta lungo la dorsale adriatica ha trasformato il paesaggio del litorale marchigiano. imbiancate le spiagge da San ...