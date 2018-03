Maltempo | allerta della Protezione civile per temporali al Centro-Sud

Maltempo - dopo la neve arrivano i temporali : nuova allerta meteo della Protezione civile : nuova allerta meteo della Protezione civile. Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, allerta arancione sulle Marche. Il Maltempo prosegue sull'Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in arrivo in tutt’Italia : avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo. Ancora maltempo sull’Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che continuano ad influenzare le condizioni Meteorologiche. Una serie di perturbazioni interesseranno da domani soprattutto il Centro-Sud del Paese con una intensificazione delle precipitazioni che, a tratti, assumeranno anche carattere temporalesco, specialmente sulle regioni meridionali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta Meteo - nuovo peggioramento sull’Italia nel giorno delle elezioni politiche : sarà un Lunedì di Maltempo in tutto il Paese : 1/17 ...

Allerta Meteo Italia - adesso è allarme Maltempo : le piogge e il caldo aumentano il rischio di valanghe - frane e alluvioni : 1/9 La piena del fiume Arno a Firenze ...

Maltempo Liguria : cessata l’allerta neve : E’ cessata l’allerta meteo su tutta la Liguria: lo rende noto la Regione sul suo profilo Facebook. Oggi era stata diramata un’allerta neve valida fino alle 18, in previsione di nevicate abbondanti sui tratti autostradali dell’interno in A6, A7 e A26. L'articolo Maltempo Liguria: cessata l’allerta neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - esonda il fiume Era : a Pisa allerta gialla per l’Arno : Continua l’allerta in Toscana in seguito all’innalzamento del livello dei fiumi. Il fiume Era è esondato questa mattina nel territorio del comune di Ponsacco (Pisa) invadendo i campi vicino al confine con Pontedera (Pisa). Chiusa la via Maremmana. Secondo la protezione civile di Ponsacco, comunque, i livelli dei corsi d’acqua sono in diminuzione. In calo i livelli dei fiumi Cecina, nel Livornese, ed Ema e Pesa nel Fiorentino, ...

Allerta Meteo - sabato di forte Maltempo sull’Italia tirrenica : attenzione ai violenti temporali del pomeriggio/sera : 1/12 ...

Allerta Meteo - nelle prossime ore sull’Italia giungeranno nuovi forti nubifragi; il Maltempo continua ad insistere pesantemente : 1/12 ...

Maltempo - allerta gelicidio : chiuso un tratto della A26 : E’ stata chiusa per pioggia gelata nell’Alessandrino il tratto dell’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce tra gli svincoli per la A21 Torino-Piacenza e la A10 Genova-Ventimiglia. Prima della chiusura, al km 37, si è verificato un incidente per una lastra di ghiaccio che si è fermata su un viadotto. Non ci sono feriti. L'articolo Maltempo, allerta gelicidio: chiuso un tratto della A26 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - sussiste l'allerta ma il lavoro è di squadra : Nella seduta del Consiglio Comunale di venerdì 2 marzo , relativamente alla gestione delle attività di protezione civile dei giorni scorsi, il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani ha dato comunicazione ...

Maltempo Firenze : nuova allerta gialla da stasera per ghiaccio : Prosegue l’allerta per rischio idrogeologico idraulico, legata alla pioggia. E, questa sera, scatta nuovamente quella per rischio ghiaccio. Sono queste le novità del nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr). La zona interessata riguarda Firenze e i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il Maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...