Magic Mike | striptease in prima serata con Matthew McConaughey e Channing Tatum

: RT @stopholding: Netflix mi consiglia di guardarmi Spirit o le Winx subito dopo Magic Mike - blackguns__ : RT @stopholding: Netflix mi consiglia di guardarmi Spirit o le Winx subito dopo Magic Mike - stopholding : Netflix mi consiglia di guardarmi Spirit o le Winx subito dopo Magic Mike - GiorgiaPollero : RT @Chiarsderosa: Ma La5 che per quelle povere sfigate come me piazza Magic Mike giovedì per la festa della donna? -

(Di lunedì 5 marzo 2018)è uno spogliarellista di successo. Negli anni il suo corpo è diventato un irresistibile oggetto del desiderio, ma lui si rifiuta di essere solo questo: nel profondo del suo cuore crede ancora che il sogno americano sia realizzabile. Una pellicola che racconta il dietro le quinte di una professione di cui ci si ricorda in occasione della festa delle donne, e che va in onda giovedì 8 marzo alle 21.10 su La5., la trama Il diciannovenne Adam è un piantagrane che vive e che fatica a trovarsi un lavoro stabile. Dopo aver perso la possibilità di entrare nella squadra di football per essere venuto alle mani con il suo allenatore, il ragazzo ottiene un lavoro presso un’impresa edile per costruzione di tetti, dove incontra, che di notte è la stella dello strip club Xquisite. Intuendo le potenzialità del diciannovenne,decide di prenderlo sotto la sua ...