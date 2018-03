“Ma è impazzita? È nuda!” Isola | Francesca Cipriani l’ha fatto davvero La ex Pupa si

caffeinamagazine

: @IlariaBifarini Seeeee ma sei impazzita!!! - FIngefra : @IlariaBifarini Seeeee ma sei impazzita!!! - stravngersoul : Ma la gente si è impazzita - RansieAnnalise : @FabrizioMoroOff se sono vietate diverse commistioni di razze c'è una specifica di biologica trasformazione che il… -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Mettendo da parte il canna-gate e i suoi protagonisti,è probabilmente il personaggio di questa 13esima edizione dell’dei Famosi. Uno dei più forti in assoluto di quelli attualmente in gioco. Sin dalla prima puntata del reality, la exed ex gieffina si è ‘distinta’. Ricordate l’attacco di panico prima di lanciarsi dall’elicottero? E poi, nei giorni a seguire, il malore, gli sfoghi, le discussioni e la fame atavica per cui tutti i naufraghi ormai la prendono in giro.(con la sua immancabile coroncina di fiori in testa) è stata anche ipnotizzata un paio di volte, in diretta, da Giucas Casella, prima che fosse costretto a lasciare il gioco per seri motivi di salute. Anche durante la sesta puntata dell’. Il sensitivo ha voluto ipnotizzare di nuovo lache si è simpaticamente prestata ...