M5S vince ovunque | 1 collegio conteso

Elezioni - Umbria : I risultati - il centrodestra vince l'uninominale - sconfitta Pd - bene M5S e Lega : Umbria La coalizione di centro destra che supera nettamente quella di centro sinistra e il Movimento 5 Stelle che contende punto a punto al Pd lo scettro di primo partito è il quadro che sta emergendo ...

Elezioni - M5S è il primo partito. Vince anche Lega su FI. Primo tra i vinti il PD : Lo scenario che si presenta dopo una lunga notte di scrutinio, nelle Elezioni 2018, ha due vincitori: il Movimento 5 Stelle, che diventa il Primo partito sfondando quota 31%; e la Lega di Matteo ...

D'Alema ultimo a casa sua : stravince Barbara Lezzi del M5S : Manca ancora una decina di sezioni da scrutinare (550 su 564), ma è confermata la sconfitta di Massimo D'Alema nel suo collegio storico salentino di Nardò dove corre per l'uninominale al Senato per Leu. Per lui la percentuale si ferma al 3,9%, poco sopra la media regionale presa dal partito di Grasso, ed è ultimo tra i candidati.Nel collegio vince, come quasi ovunque in Puglia, il candidato del M5s, Barbara Lezzi (39.84%), ...

Voto - Italia divisa : M5S vince a sud - il centrodestra al centro-nord : Sono ancora parziali i dati del Voto alle elezioni politiche, ma il quadro che emerge è quello di un'Italia divisa in tre, con nessuna maggioranza. Il M5s Sud e isole e arriva al 31%, il centrodestra ...

Alle ELEZIONI politiche 2018 vince la lista del Movimento 5 Stelle che però non potrà governare perché il centrodestra va al 36%. La Lega supera Forza Italia e il Pd scompare

Elezioni - Salvini : “Cappotto M5S al sud? Sono sopravvalutati. Disposto a perdere il derby pur di vincere elezioni” : “Spero che gli italiani scelgano tra il futuro che è la Lega e il passato che è Renzi. Domenica sarà un referendum: Renzi da una parte e Salvini dall’altra. Tajani? Alla gente questo non interessa, io Sono orgoglioso di rappresentare il centrodestra, chi farà cosa lo vedremo da lunedì. I grillini Sono fuori partita, Sono sopravvalutati. Fontana? Non devo svelare i sondaggi per sapere che comincerà da lunedì a lavorare per tutti i ...

Elezioni 2018 - fuorionda Salvini-Meloni-Fitto : 'Al Sud vince il M5S' - : Un microfono aperto "ruba" la conversazione dei tre esponenti di centrodestra, che parlano degli scenari elettorali al Tempio di Adriano in attesa di Berlusconi. "L'aria è buona, giù non lo so", dice ...

Elezioni - Di Maio : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5S? Gli facciamo il biglietto” : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto perché così sarà”. Sono le parole del candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Io non ho nulla contro Berlusconi ma nel 1994 lui firmava un contratto con gli italiani, io stavo al liceo, mio padre credeva a quel contratto, lui lo ha tradito. Oggi ne fa un altro, ma poteva mantenerlo negli anni in ...

Elezioni - Madia : “Da madre ho paura ad affidare Paese a M5S. Se vince - immobilismo come a Roma” : Al Teatro Eliseo di Roma, durante l’appuntamento elettorale in sostegno della candidatura di Paolo Gentiloni, con Veltroni, sono saliti sul palco anche Marianna Madia e Luigi Zanda, entrambi candidati per il prossimo Parlamento. “La migliore delle ipotesi qualora il M5s andasse al governo sarebbe una situazione come quella che viviamo a Roma, cioè l’immobilismo – afferma la Ministra della Pubblica Amministrazione, che ...

Vincenzo De Luca : "Querelo Di Maio. Rinunci all'immunità". Il leader M5S : "Sembra Gomorra" : E' scontro aperto sull'inchiesta della Procura di Napoli per corruzione in cui è coinvolto anche il figlio di De Luca, Roberto, che si è dimesso da assessore della Giunta comunale di Salerno

Berlusconi : M5S non vinceranno mai - mio obiettivo già raggiunto : E meno male, perchè sopno una setta, disposti a fare tutto quello che Grillo ordina pur di continuare ad essere dei mestieranti, dei mantenuti della politica'. Ne è convinto Silvio Berlusconi, &...

M5S - sfottò di Berlusconi sui rimborsi pentastellati : “Onestà - onestà. Se vince Di Maio vi mando cartolina da lontano” : Cosa ne pensa del caso rimborsi del Movimento 5 stelle? “Onestà, onestà”. Sceglie una battuta Silvio Berlusconi, alzando le mani e allargando il sorriso, per rispondere ad una domanda sulla vicenda che ha investito il M5S. Poi dal palco Berlusconi di ‘Confcommercio’ afferma: “Ci sono voci in giro che ci deve essere un altro dietro a Di Maio, il magistrato più spinto della sinistra italiana, che potrebbe essere il ...

Renzi : è sfida a due tra Pd e M5S - e possiamo vincere : Roma, 8 feb. , askanews, Il Pd vuole 'arrivare primo, punto. Vogliamo essere il primo partito, vogliamo essere il primo gruppo parlamentare'. E per riuscirci 'è una sfida a due, tra noi e i Cinque ...

Elezioni 2018 sondaggi. AffarItaliani.it ha cercato di capire, al di là dei numeri ufficiali dei vari istituti demoscopici, quali siano i sentiment che si respirano nei vari quartier generali di partiti e movimenti in vista