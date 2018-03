M5S sfonda il 50% in Campania | tiene Forza Italia | in picchiata il Pd

M5S sfonda al Sud - la Lega al Nord.Pd arranca in Regioni rosse : E' la geografia politica di una Italia spaccata in due e sconvolta nei suoi equilibri politici tradizionali che va delineandosi mentre nella notte prosegue lo spoglio dei voti.A leggere, in ...

M5S sfonda al Sud - la Lega al Nord.Pd arranca in Regioni rosse : Roma, 5 mar. , askanews, Il Movimento cinque stelle sfonda in tutto il Mezzogiorno, con cifre che superano non di rado il 40 per cento. Al nord vince il centrodestra, con la Lega che spesso raccoglie ...

Diretta Risultati Elezioni 2018/ Politiche e Regionali - exit poll : M5S sfonda - “soddisfatti ma con cautela” : Risultati Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: affluenza finale. exit poll Camera e Senato, M5s al 30%, male il Pd, Centrodestra sotto il 40%. Verso le proiezioni(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Giovani al voto - avanti populismi : M5S e Lega ‘sfondano’ : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca il Pd, Renzi "crolla" sotto il 23%(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:55:00 GMT)

MOSCOVICI CONTRO DI MAIO/ L'Ue boccia il M5S : 'Sfondare il tetto del 3%? Controsenso assoluto' : MOSCOVICI CONTRO Di MAIO: il commissario Ue agli Affari economici ha bollato come 'CONTROsenso assoluto' la proposta del M5s di sfondare il tetto del

Giovani arrabbiati e intellettuali spingono l'onda M5S - così Grillo sfonda anche a Sud : Per ora nessuno ha il coraggio di parlarne in pubblico, ma i leader dei partiti 'tradizionali' - da Berlusconi a Renzi fino a Salvini - in questi giorni si stanno scambiando un passaparola che ...

Il Centrodestra sfonda quota 40% M5S fermo - Pd al minimo storico : Elezioni 2018. E' fatta per il Centrodestra? Quasi. Per la prima volta la coalizione di Berlusconi, Salvini, Meloni e le nuove gambe sfonda quota 40% e arriva al 40,4. È la clamorosa novità dell'ultimo sondaggio Euromedia Research Segui su affaritaliani.it