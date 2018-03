M5s primo partito | centrodestra al 37% | Lega davanti a FI | Crollo Pd

L'Italia al voto senza maggioranza : M5s primo partito - il Pd crolla - centrodestra prima coalizione : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

Elezioni - M5s primo partito - crolla il Pd. Ma chi governa? : (Foto: Lapresse) Gli italiani hanno detto la loro e il riassunto, secondo le proiezioni, è questo: il Movimento 5 stelle vince le politiche con poco più del 31% dei voti, la Lega si avvicina al 18% e supera Forza Italia che si assesta al 15%. Il Pd crolla al 20%, Liberi e Uguali arriva al 3%. Affluenza al 73%, di poco inferiore al 75,27% registrata nel 2013 quando però i seggi sono rimasti aperti due giorni e non uno solo come in questa tornata ...

M5s primo partito, centrodestra prima coalizione: Lega sopra F. Italia, crolla il Pd

M5s primo partito - il centrodestra la coalizione più forte : Per le Regionali: in Lombardia, Fontana è in testa con una forbice tra 38-42%, Gori 31-35%; nel Lazio, Zingaretti 30-34%, Parisi 26-30%, Lombardi 25-29%. In Liguria l’affluenza definitiva è stata del 71,94%: la più bassa di tutto il nord Italia.

Elezioni 2018 - i risultati : M5s primo partito - nel centrodestra la Lega supera FI - Lo spoglio in tempo reale : I pentastellati accreditati di un risultato tra il 29 e il 32%, la coalizione di centrodestra fra il 32 e il 36%. Il Pd non dovrebbe superare il 23,5%. Conferme anche dalle prime proiezioni. Ma il dato certo è che al momento non c’è alcuna maggioranza

Elezioni 2018 - M5s primo partito : risultati - previsioni e affluenza : Alla chiusura dei seggi per le Elezioni 2018 alle 23 circa il 71,48% degli aventi diritto è andato a votare, affluenza in calo rispetto alle Elezioni politiche del 2013 che aveva segnato un’affluenza al 75,19%, ma in rialzo rispetto al 68% del referendum a fine 2016. Secondo i primi exit poll, realizzati dal Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi) per la Rai, il Movimento 5 stelle è il primo partito per la Camera ...

Elezioni 2018 | Live: il secondo Intention poll | Centrodestra avanti, M5s è il primo Partito | Partito democratico in netto calo