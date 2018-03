M5s | la partita a scacchi verso il governo Tra “condizioni irrinunciabili” e maggioranze

Elezioni - Salvini : “M5s? Cambia idea troppe volte. Parlo con tutti - ma non mi piace cambiare squadra a partita in corso” : Matteo Salvini si è presentato nella sala stampa di via Bellerio poco dopo le 11:00, e dopo i ringraziamenti di rito ha confermato che sarà lui a guidare la coalizione di centrodestra. “Non mi piace Cambiare squadra a partita in corso” ha risposto a chi gli chiedeva conto di aperture o accordi con il M5s. “Ascoltare tutti è un dovere. Di Maio ha Cambiato idea troppe volte” L'articolo Elezioni, Salvini: “M5s? Cambia ...

Salvini : M5s sopravvalutato e fuori partita - sfida è con Renzi : Milano, 2 mar. , askanews, Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, il M5s è 'sopravvalutato' e 'fuori partita', mentre la vera sfida delle elezioni politiche è tra il centrosinistra di Renzi e ...

M5s - lo sfogo Caiata dopo la partita del Potenza : “Se eletto mi batterò come un leone” : “Io sono candidato, corro, sarò eletto o non sarò eletto, la gente mi voterà o non mi voterà: questo non mi importa perché in questi due giorni io ha avuto qualcosa di più importante dell’elezione e del Parlamento. Ho avuto l’affetto della gente di Potenza e se sarò eletto mi batterò per questa gente come un leone (simbolo della squadra e della città)”. Lo ha detto Salvatore Caiata nella sala stampa dello stadio Viviani ...

Elezioni - lo strano caso del biglietto di Renzusconi con la partita iva del consigliere regionale M5s : E la capolista del listino Pd per la Camera in Umbria prosegue : 'In campagna elettorale gli spettacoli di un giornalista ospite fisso a La7 li organizza un partito politico?'. Basta questo. L'ex ...

Elezioni : Turano (Udc) - in Sicilia partita a due tra noi e l'antipolitica del M5s : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - "In Sicilia il Pd è ormai fuori dalla partita che sarà a due: tra il centrodestra e il M5S". Ne è convinto l'assessore regionale alle Attività produttive della Sicilia Domenico Turano, esponente di punta dell'Udc, che parla del voto del 4 marzo. "Il confronto è tra la