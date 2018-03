Luigi Di Maio | Renato Farina | con chi proverà a fare il governo il candidato premier

Luigi DI MAIO - TRIONFO M5S ELEZIONI 2018/ Beppe Grillo : “non siamo uno spot - ora non ci sfottono più” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche 2018: TRIONFO del candidato premier M5S, "inizia la Terza Repubblica". Beppe Grillo, “grazie a tutti, non siamo uno spot”. Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Luigi Di Maio - l'ombra del referendum interno al M5s per il governo. E Beppe Grillo : 'No alle alleanze' : Luigi Di Maio si sente fiducioso dopo l'exploit elettorale che ha lanciato il Movimento Cinque Stelle oltre il 30%, resta da capire ora quanto lo sia anche il presidente della Repubblica Sergio ...

Luigi Di Maio - vincitore delle elezioni politiche - chiude i festeggiamenti nella sua Pomigliano d'Arco : Dopo la grande sbornia romana, tra comitati elettorali in lussuosi hotel dei Parioli, girandole di interviste, festeggiamenti da stadio, martedì Luigi Di Maio tornerà tra la sua gente. nella sera sarà a Pomigliano, suo paese natale, per ringraziare gli elettori che lo hanno portato in trionfo nel suo collegio. In piazza, per ironia della sorte; la prima piazza dopo un tour in cui è passato da teatro in teatro, da ...

Pietro Grasso non chiude a Luigi Di Maio : "Confronto aperto in Parlamento" : "Con Di Maio c'è un confronto aperto e il luogo è il Parlamento". Così il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, nel corso di una conferenza stampa per commentare l'esito del voto, in merito a un possibile dialogo con i 5 Stelle.Anche sul Pd, alla luce di un possibile passo indietro di Matteo Renzi, Grasso non mostra un atteggiamento di chiusura: "Non valutiamo le persone, valutiamo le politiche. Il confronto col Pd ...

Scenografia da premier per Luigi Di Maio. Aspettando le mosse del Nazareno : La coreografia sembra già quella che spetta ai premier. I bodyguard proteggono il capo del partito più votato d'Italia dalla ressa di fotografi e cameraman. Luigi Di Maio entra nella sala stampa del lussuoso hotel dei Parioli dove ha stabilito il quartier generale in queste ore della vittoria. Il capo del Movimento 5 Stelle è quasi smarrito davanti a tanto clamore, prima di parlare deve aspettare che la ressa si plachi. ...

Luigi Di Maio : «Oggi inizia la Terza Repubblica» | : Per le Regionali: in Lombardia, Fontana è in testa con una forbice tra 38-42%, Gori 31-35%; nel Lazio, Zingaretti 30-34%, Parisi 26-30%, Lombardi 25-29%.

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio batte Vittorio Sgarbi con il 63 - 4% dei voti. Lui : “Questa è terra di disperati” : Luigi Di Maio batte Vittorio Sgarbi con il 63,4 per cento delle preferenze nel collegio Camera di Acerra. Tra le sfide dirette più significative nei collegi uninominali c’è quella tra il leader M5s e Sgarbi che si ferma al 20.3 per cento. Non arriva al 12 per cento il candidato dem Antonio Falcone. Il primo commento di Sgarbi, intervistato da Porta a porta è stata: “Questo non è un collegio. E’ un territorio di disperati che ...

Luigi Di Maio - sta per scoppiare la bomba dentro il Movimento : ecco chi è stato eletto in Basilicata : Il risultato eclatante messo a segno dal Movimento Cinque Stelle tanto alla Camera quanto al Senato dovrà presto scontrarsi contro la dura realtà dei calcoli per l'assegnazione dei seggi prima di ...

Luigi Di Maio - raptus di gioia agli exit-poll. E Alessandro Di Battista : 'Tutti ora devono parlare col M5s' : Dopo i primi dati, il M5s grida subito al trionfo . Il primo a farlo è stato Alfonso Bonafede , deputato uscente e candidato ministro alla Giustizia, che a caldissimo ha affermato: 'Chiaramente i ...

Luigi Di Maio attende l'esito del voto con tutti i big M5s. Bonafede : 'Risultato storico' : Un altro mondo. Quello di oggi è un grande evento, allestito come tale, curato come tale. Cinque anni fa tutti potevano vedere tutto, euforia, esaltazione, battibecchi. Oggi si vedrà solo quel che la ...