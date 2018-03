L' Spd vota la grande coalizione Via libera al governo Merkel

In Germania gli iscritti della Spd hanno votato per la “grande coalizione” : Dopo mesi di trattative la Germania avrà infine un nuovo governo, guidato per la quarta volta di fila da Angela Merkel The post In Germania gli iscritti della SPD hanno votato per la “grande coalizione” appeared first on Il Post.

Germania - si sblocca il governo : l'Spd vota il via libera alla Grande Coalizione : Via libera alla mozione di Martin Schulz con 362 voti su 645: la Germania potrebbe finalmente avere un governo. Soddisfazione dall'Europa, Angela Merkel pronta per un nuovo incarico.

