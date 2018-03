Loredana contro Romina Power | è guerra tra due donne di Al Bano

Loredana Lecciso e Al Bano - l'incontro segreto. Barbara D'Urso mostra le foto : Barbara D'Urso mostra in esclusiva le foto dell'incontro segreto tra Al Bano e Loredana Lecciso in un lussuoso albergo di Milano. I due dopo una lunga crisi sembrano essersi riavvicinati:...

Al Bano ‘conteso’ tra Loredana e Romina - dimenticate tutto : ci sono le foto. “Beccata mentre raggiunge lui in hotel”. I paparazzi hanno documentato un incontro segreto a Milano che ribalta il gossip del momento : Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power: un triangolo che ha fatto parecchio discutere negli ultimi tempi, quando è esplosa la notizia della rottura tra il cantante e la Lecciso. Non si è parlato d’altro per settimane. Poi, dopo il rumor, è arrivata la conferma di Loredana che, a Domenica Live, ha chiarito che “nessuno ha lasciato nessuno, c’è stato un allontanamento. Non ho gradito le esternazioni di Romina, alcune mi ...

Loredana Lecciso : nuove accuse contro Romina Video : Eccoci con un nuovo appuntamento inerente le notizie di gossip che, di recente, si sono soffermate su alcune dichiarazioni rilasciate da Al Bano in merito all'ex moglie #Romina power. Sulla questione è intervenuta nuovamente #Loredana Lecciso che, nel corso di un'intervista concessa al settimanale DiPiù, non le ha mandate a dire alla cantante statunitense. Gossip: Loredana Lecciso contro Romina Power Le novita' di gossip rivelano che il ...

Al Bano 'contro' Loredana Lecciso : ecco cosa ha detto della sua 'fuga' a Pavia Video : Continua senza sosta la vicenda di gossip legata ad Al Bano e Loredana [Video]. Dopo le dichiarazioni di quest'ultima nel salotto di Barbara D'Urso, è arrivata la replica da parte del cantautore pugliese. Carrisi, intervistato in un programma della Rai, ha parlato di tanti aspetti della sua vita sia artistica che privata. cosa ha dichiarato riguardo la sua presunta crisi con l'ex soubrette salentina? Nel prosieguo dell'articolo troverete parte ...

Barbara D'Urso contro Romina per difendere l'amica Loredana? Ecco cos'è successo Video : In questi ultimi giorni sia in televisione che sui giornali di gossip non si fa altro che parlare della presunta avvenuta separazione tra Al Bano e Loredana [Video]. La notizia è stata diffusa la settimana scorsa dalla rivista Oggi e ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico. A trattare l'argomento ci ha pensato anche Barbara D'Urso e alcuni suoi interventi non sono piaciuti ai numerosi fans di #Romina power. Che cosa fa fatto la ...