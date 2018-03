: Londra, intossicata sospetta spia russa - NotizieIN : Londra, intossicata sospetta spia russa - CybFeed : #Londra, intossicata sospetta spia russa -

Un uomo, indicato dalla Bbc come unaex, è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo essere stato verosimilmente esposto a una "sostanza sconosciuta" in un centro commerciale di Salisbury, nel Wiltshire, Inghilterra. Con lui risulta essere stata ricoverata anche una donna. L'uomo è stato identificato come Serghei Skripal, 66 anni, un cittadino russo che ottenne asilo politico nel Regno Unito nel 2010. Il caso sembrerebbe ricordare quello di Aleksandr Litvinenko.(Di lunedì 5 marzo 2018)