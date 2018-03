Lombardia | Gori riconosce la vittoria di Fontana

Lombardia - Fontana al 53 - 5% : “Continueremo buon governo del centrodestra”. Gori al 26 - 5% : «Un ringraziamento sentito ai lombardi, è stata una campagna faticosa ma molto molto bella. I risultati non sono ancora definitivi ma penso si sia trattato di una buona vittoria. E quindi sulla base di questi numeri riprenderemo il cammino di 23 anni di buon governo del centrodestra ma con la grande novità della riforma per l’autonomia». Così Attil...

Lombardia - 11% sezioni scrutinate. Fontana al 52 - 4% - Gori al 27 - 5. Giunta entro Pasqua. : È iniziato alle 14 lo spoglio dei voti per le Regionali, che in Lombardia - dove i votanti in totale sono 7.882.638 - ha portato ai seggi il 73,07% degli aventi diritto. Nel 2013, quando vinse Roberto Maroni, ai seggi votò il 76,77% dei lombardi che potevano farlo. ...

Fontana vince : il centrodestra si conferma in Lombardia. Sconfitto il renziano Gori : La Regione Lombardia continua nel solco del buon governo di centrodestra. Chiamato a sostituire Roberto Maroni, che ha ufficializzato il passo indietro a inizio anno, Attilio Fontana schiaccia il renziano Giorgio Gori staccandolo di ben dieci punti e conquista il Pirellone. In base alla proiezione Consorzio Opinio Italia per la Rai, l'ex sindaco di Varese, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, è dato al 44,1% mentre il primo cittadino ...

