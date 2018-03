Lombardia | Fontana | ' Continueremo il buon governo di centrodestra'

La Lombardia non cambia idea. Fontana presidente dopo Maroni : Con una nettissima vittoria dell'ex sindaco di Varese Attilio Fontana, il centro destra prosegue la sua ormai lunghissima fase di gestione della Regione Lombardia, cominciata con Roberto Formigoni nel 1995. Nonostante le polemiche sulla sua scarsa notorietà e un'incauta affermazione sulla "razza bianca" a rischio per l'immigrazione incontrollata, Fontana sarà il successore di Roberto Maroni, che meno di due ...

Elezioni Lombardia 2018 - Sala : «Fontana? Collaborerò - ma la Lega cambi i toni. Esigiamo rispetto» : Accanto a Giorgio Gori, al Comitato elettorale di corso Buenos Aires, c'era anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Difficile non ammettere la sconfitta, che Sala, però, non attribuisce ad errori ...

Lombardia, Fontana esulta: "Continueremo il buon governo di centrodestra"

LEGGI Il LIVE BLOG - Promosso fin da subito dalle proiezioni e confermato dalle sezioni via via scrutinate: il leghista Attilio Fontana, a capo della coalizione di centrodestra, è il nuovo presidente

Lombardia : Violi (M5S) - pronti a collaborare con Fontana : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - "Ho sentito Attilio Fontana e gli ho ribadito la nostra disponibilità noi a collaborare come opposizione sui temi che interessano i cittadini lombardi e sulla gestione del Consiglio e della giunta, soprattutto per la nomina delle partecipate". Lo ha detto Dario Violi, ca

Lombardia : Romani (Fi) - con Fontana sarà regione leader in Europa : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - “La netta affermazione di Attilio Fontana, neo governatore della Lombardia, dimostra che lo schema vincente, nelle realtà locali così come a livello nazionale, e’ quello del centrodestra unito. Sono convinto che Attilio, che anche in passato ha dimostrato il suo legame c

Lombardia : Sala - con Fontana collaborerò ma a Lega chiediamo rispetto : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - “Con Fontana collaborerò per necessità istituzionale, ci mancherebbe altro. Troveremo certamente la formula per lavorare. Consiglio a quelli che stanno dall’altra parte di non essere arroganti. Ho sentito il segretario della Lega Lombarda dire che Gori è stato un pessimo

Lombardia : Gori riconosce la vittoria di Fontana : "La valutazione politica la faremo domani mattina, a risultati definitivi" ma "chissà se da questa sconfitta non potrà nascere qualcosa di altrettanto buono" ha aggiunto il sindaco di Bergamo. "La ...

Regionali - la Lombardia al leghista Fontana. Lazio : testa a testa Zingaretti-Parisi : Il centrodestra si aggiudica il Pirellone con una vittoria netta. Incertezza fino all'ultimo nel Lazio: lieve vantaggio del presidente uscente sul candidato di centrosinistra -

Lombardia - Fontana al 53 - 5% : “Continueremo buon governo del centrodestra”. Gori al 26 - 5% : «Un ringraziamento sentito ai lombardi, è stata una campagna faticosa ma molto molto bella. I risultati non sono ancora definitivi ma penso si sia trattato di una buona vittoria. E quindi sulla base di questi numeri riprenderemo il cammino di 23 anni di buon governo del centrodestra ma con la grande novità della riforma per l’autonomia». Così Attil...

Fontana nuovo Governatore Lombardia - asili nido gratis primo atto : Milano, 5 mar. , askanews, Una 'buona vittoria' sulla base della quale 'riprenderemo il cammino di continuità del buon governo del centrodestra degli ultimi vent'anni' in Lombardia. Si è presentato ...

Lombardia : Sangalli - Fontana sostenga imprese : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - "Auguri di buon lavoro ad Attilio Fontana che si avvia alla guida della Lombardia. Tra Regione e sistema imprenditoriale del terziario c’è un rapporto costruttivo di collaborazione, che in concreto significa progetti comuni a sostegno della crescita economica. Al futuro