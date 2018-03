Lombardi | sfida difficile | mai mollato

Elezioni Lombardia - inizia il round delle regionali con la sfida Fontana/Gori : spoglio al via : Dopo il conteggio dei voi per Camera e Senato, in Lombardia è iniziato il secondo round, quello delle regionali. E' iniziata alle 14 l'apertura delle urne per le votazioni che dovranno decidere il ...

In Lombardia Gori tenta la sfida a Fontana per il dopo Maroni : Milano, 4 mar. , askanews, La Lombardia arriva al voto per scegliere la coalizione che governerà la Regione al termine di una campagna elettorale che verrà ricordata come la meno effervescente delle ...

Elezioni regionali 2018 : la sfida in Lombardia : Il colpo di scena nella campagna elettorale per il rinnovo della presidenza e del consiglio regionale della Lombardia c’è stato all’inizio: non si è ricandidato il presidente uscente, il leghista Roberto Maroni, il fautore del referendum per l’aumento dell’autonomia della regione. Il suo nome non c’è sulla scheda verde che i 7,8 milioni di cittadini lombardi chiamati alle urne troveranno domenica 4 marzo (si vota dalle 7 alle 23) insieme a ...

LA SFIDA DI FORMIGONI/ E se il “modello Lombardia” si applicasse in tutta l'Italia? : Dalla sanità alla scuola, la Regione è il benchmark. Grazie alla ricetta sussidiaria applicata in 18 anni dall'ex Governatore. Che si candida a esportarla nel resto del Paese. MARCO BISCELLA(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:08:00 GMT)ELEZIONI 2018/ FORMIGONI (Noi per l'Italia): le mie differenze da Civica Popolare e Lega, di R. FORMIGONIFORMIGONI ASSOLTO/ "Mi candido per rifare il centro popolare, cattolico e riformista", di R. ...

Liste d'attesa - rifiuti e vitalizi - la sfida della Lombardi : ... commercio, urbanistica e edilizia, turismo, ; istituzione del marchio 'Eccellenza Lazio' per promuovere i prodotti locali nel mondo; programmazione del calendario di uscita dei bandi sui fondi ...

Lazio - Di Maio : “Non mi sono smarcato da Lombardi - aveva seggio sicuro invece ha scelto sfida delle Regionali” : “Non è vero che mi sono smarcato da Roberta Lombardi. Tutto il M5s è con lei. aveva un seggio sicuro, ma ha scelto la sfida delle Regionali”. Dal palco del Tempio di Adriano, Luigi Di Maio lancia la corsa della candidata pentastellata per il Lazio, replicando alle accuse di uno scarso coinvolgimento nella campagna elettorale, di fronte a sondaggi tutt’altro che esaltanti. Di Maio ha poi chiuso a possibili convergenze con Sergio ...