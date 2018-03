Lo stato generale del M5S si riunisce a Roma con Grillo

Burkina Faso - attacchi ad ambasciata di Francia e a sede stato maggiore generale : Fonti ospedaleriere: ricoverati diversi feriti. Il ministro Danjuinou: non chiaro il numero dei terroristi in azione. La situazione è sotto controllo

Il Generale Pappalardo è tornato : stavolta ha 'arrestato' il ministro Lorenzin - VIDEO : ' Quanto vi danno per ammazzare i bambini! ' è stata soltanto una delle frasi pronunciate dal Generale mentre la Lorenzin ha dichiarato: ' la scienza nel nostro Paese è diventata provocatoria e non è ...

‘’Un fatto gravissimo’’. Isola dei Famosi - ore di angoscia pura in Honduras. Uno dei naufraghi rischia di finire in carcere per 12 anni e potrebbe essere arrestato in qualunque momento. Choc generale - nessuno si aspettava che le cose si mettessero così : All’Isola dei Famosi è scoppiato un putiferio. Da quando Eva Henger, durante l’ultima diretta ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di droga quando tutti erano ancora in villa, è stato un vero caos. Monte si è infuriato, il pubblico si è schierato dalla sua parte e alcuni hanno avuto da ridire sul gesto di Eva Henger di accusarlo. Proprio lei che ha un figlio che, quando aveva 17 anni, fu fermato dalla polizia con 5 grammi di marjiuana ...

Trattativa stato-mafia - chiesti 12 anni per Dell'Utri - 15 per il generale Mori e 6 anni per l'ex ministro Mancino : La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato al processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia. Dell'Utri sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Per il generale Mario Mori sono stati chiesti 15 anni.chiesti rispettivamente 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dell'Arma ...

L’ex generale egiziano Sami Anan è stato arrestato dall’esercito poco dopo aver annunciato la sua candidatura a presidente : L’ex generale egiziano Sami Anan è stato arrestato dall’esercito poco dopo aver annunciato la sua candidatura a presidente per le elezioni del prossimo maggio. La notizia dell’arresto è stata data da un collaboratore di Anan, mentre l’esercito non ha commentato The post L’ex generale egiziano Sami Anan è stato arrestato dall’esercito poco dopo aver annunciato la sua candidatura a presidente appeared first on ...

Presidenziali Egitto : arrestato il generale Sami Anan - candidato alle elezioni : Inoltre, ha spiegato di aver già creato un gruppo di persone (non militari) a sostegno della sua corsa politica. Tra loro anche l'ex capo dell'osservatorio anti-corruzione Hisham Geneina, rimosso da ...

Consip - l’addio dell’indagato Del Sette. Il generale Nistri : “Tempo galantuomo” e il ministro Pinotti : “Servitore dello stato” : A un anno della sua proroga il generale dei carabinieri Tullio Del Sette lascia il comando. L’alto ufficiale è indagato per favoreggiamento e rivelazione del segreto d’ufficio. L’ipotesi della Procura di Roma è che abbia riferito ai vertici di Consip (centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana) l’esistenza di un’indagine della Procura di Napoli su presunti appalti truccati. La vicenda, rivelata dal Fatto Quotidiano, è ...