Lo sciopero globale dell' 8 marzo | in tutto settanta paesi le donne contro lo sfruttamento

Verso l’8 marzo - “Non una di meno” lancia lo sciopero globale delle donne : mobilitazioni e cortei in tutta Italia : “Lotto marzo stregate – invochiamo marea, scateniamo tempesta”. Con uno striscione di venti metri e una nuvola rosa e viola shocking, la “marea femminista” di Non una di meno (NUDM) annuncia il suo ritorno tra le strade di tutta Italia. Non temono la neve che imbianca la Darsena di Milano, le scioperanti dell’8 marzo, e scelgono il weekend elettorale per ricordare ai milanesi quello che sta diventando l’appuntamento ...