L' Italia al voto senza maggioranza | M5S primo partito | il Pd crolla | centrodestra prima

'Inizia una lunga instabilità'. Il voto Italiano sulla stampa estera : ... il più grande partito populista, emerga come il più votato, cavalcando la potente ondata di malcontento in Italia, con un'economia debole e la rabbia contro l'eredità lasciata dai politici , ...

"Inizia una lunga instabilità". Il voto Italiano sulla stampa estera : Il risultato delle elezioni italiane conferma il timore del "probabile inizio di un prolungato periodo di instabilità politica e tensione nella terza economia dell'Eurozona" considerato "che dal voto non emerge un vincitore assoluto". È il verdetto del Wall Street Journal, che sottolinea come "il movimento anti-establishment del Movimento 5 Stelle, il ...

Voto - Italia divisa : M5s vince a sud - il centrodestra al centro-nord : Sono ancora parziali i dati del Voto alle elezioni politiche, ma il quadro che emerge è quello di un'Italia divisa in tre, con nessuna maggioranza. Il M5s Sud e isole e arriva al 31%, il centrodestra ...

RISULTATI ELEZIONI 2018/ Il Pil-pro-voto e l'ombra della "wild coalition" sull'Italia spaccata : Il pesp del il-pro-voto e l'ombra di una "coalizione selvaggia" fra Lega e M5S su un'Italia spaccata in due: con il centrodestra egemone al Nord. di NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 01:04:00 GMT)

