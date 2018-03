L’Isola dei Famosi – Settima puntata del 5 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con

“Lasciami in pace… adesso vomito!”. Lite furibonda sulL’Isola dei Famosi. Notte di passione in Honduras : urla - strepiti e disperazione - ormai gli animi sono incandescenti. Quello che è successo ha creato il finimondo : tutti ad accapigliarsi : La vita sull’Isola dei Famosi diventa sempre più dura e i rapporti tra i naufraghi iniziano a diventare più tesi. La mancanza di comodità, la fame e la lontananza da casa possono giocare dei brutti tiri. Nelle ultime ora qualcuno ha seriamente perso la pazienza e l’insofferenza si è fatta sentire forte e chiara. Questa volta a perdere le staffe è stato Jonathan Kashanian che normalmente resta sempre molto calmo e tranquillo, ...

L’Isola dei famosi rischia grosso : nomination pilotate : Per L’Isola dei famosi si prospetta un periodo abbastanza duro che potrebbe portarlo addirittura alla chiusura del programma. Tempi duri anche per la conduttrice Alessia Marcuzzi che sta cercando d salvare il salvabile anche se si parla di accuse abbastanza gravi come il caso canna-gate mosso da Eva Henger che ha accusato l’altro concorrente Francesco Monte di essersi fatto una ... The post L’Isola dei famosi rischia grosso: ...

Bianca Atzei eliminata alL’Isola dei Famosi 2018? Anticipazioni 5 marzo : la lite tra Francesca Cipriani e Jonathan : Bianca Atzei eliminata all'Isola dei Famosi 2018? La verità presto verrà a galla insieme alla nuova diretta del reality show di Canale 5 che, lo ricordiamo questa volta andrà in onda al lunedì ancora una volta per scappare da Il Commissario Montalbano e dalle repliche in onda da domani su Rai1. Risultato? L'Isola dei Famosi continua a traslocare e i naufraghi si troveranno ad affrontare un giorno prima il fatidico momento: Alessia Mancini, ...

Stefano De Martino in estasi alL’Isola dei Famosi (VIDEO) : L’isola dei Famosi: Stefano De Martino si sente in paradiso Paesaggi mozzafiato e acque cristalline continuano ad essere lo scenario mostrato da Stefano De Martino sui social. L’inviato dell’Isola dei Famosi, ha postato di recente un video, visibile in fondo all’articolo, in cui mostra il mare dell’Honduras e la sua nuotata. L’ex marito di Belen Rodriguez ha mostrato la bellezza del posto in cui soggiorna, ...

L’Isola dei Famosi – Settima puntata del 5 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Settima puntata del 5 marzo 2018 – ...

“Deve uscire dalla mia vita”. Scaricato così : su due piedi. AlL’Isola dei Famosi tutto si complica e per il naufrago ignaro si mette male. Dopo quello che è successo in Honduras lei non lo può perdonare : “Inaccettabile!” : All’Isola dei Famosi ne accadono di tutti i colori. In queste settimane c’è stata una vera baraonda di scandali e defezioni e nulla sembra ancora essersi placato. Oltre all’affaire che ha visto coinvolti Eva Henger e Francesco Monte ci sono stati anche altri episodi che hanno dato più di qualche grattacapo ad Alessia Marcuzzi. Nella puntata del 4 marzo di Domenica Live si è tornati a parlare di un altro argomento ...

“Basta - adesso parlo io”. Incredibile intervento di De Martino in diretta a ‘Verissimo’. L’inviato delL’Isola dei Famosi ha voluto dire la sua in seguito ai tanti scandali che stanno travolgendo il programma. Adesso sì che tutti i nodi vengono al pettine… : Le sue parole servivano per fare chiarezza e finalmente sono arrivate. Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei Famosi, si collega dall’Honduras durante la puntata di Verissimo in onda su Canale 5 per dire la sua. De Martino ci tiene a difendere la produzione. “La professionalità degli autori e di Andrea Marchi (capo-progetto per Magnolia, ndr) è fuori discussione. Invito a pensare che i naufraghi sono persone adulte e vaccinate, un po’ ...

Stefano De Martino parla della notte di passione alL’Isola dei famosi : L’Isola 13: Stefano De Martino e la notte di passione tra due naufraghi È di pochi giorni fa l’indiscrezione sull’ennesimo giallo dell’Isola dei famosi. Secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, due naufraghi con il cuore impegnato in Italia avrebero avuto un incontro ravvicinato. La scintilla, però, sarebbe stati quasi femata sul nascere. Il mistero aleggia sull’intero cast della tredicesima edizione dell’Isola ...

Daniele Bossari : “Eva Henger poteva tornare in gioco alL’Isola dei famosi - io non l’ho attaccata…” : Daniele Bossari, ospite di Verissimo nella puntata di sabato 3 marzo su Canale 5, torna a parlare del “canna-gate” all’Isola dei famosi e degli altri argomenti “caldi” del reality. Daniele Bossari commenta le dichiarazioni di Eva Henger all’Isola dei famosi Bossari viene inevitabilmente “stuzzicato” da Silvia Toffanin sul “canna-gate” all’Isola dei famosi. “È stato giustissimo ...

Cecilia Capriotti torna alL’Isola dei Famosi e fa subito scandalo : L’Isola dei Famosi: Cecilia Capriotti fa una rivelazione choc Nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi andato in onda poco fa su Canale 5 e Italia 1 è stato mostrato l’arrivo in Honduras di Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, le quali hanno così raggiunto all’isola che non c’è gli altri due eliminati: Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. Come molti sapranno bene, Alessia Marcuzzi ha lanciato un televoto Martedì ...

“Ma quello è davvero Franco?”. Bello e atletico - Terlizzi da giovane era proprio così. Dimenticate la barba sale e pepe e la ‘panza’ rilassata : le foto dal passato del concorrente delL’Isola dei famosi : Franco Terlizzi è uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. L’ex pugile è entrato nel cast del programma dopo aver vinto la sfida al televoto contro la spumeggiante Deianira ”La Terribile” e Valerio l”’illibato” a ”Saranno isolani”. Franco è un ex pugile ed è attualmente personal trainer di ...

Daniele Bossari anticipa : “AlL’Isola dei Famosi parleremo di omofobia” : L’Isola dei Famosi, omofobia: le rivelazioni di Daniele Bossari All’Isola dei Famosi non si fa altro che parlare di due argomenti: il canna-gate e l’omofobia. Il primo argomento è stato sviscerato da Striscia La Notizia (che si è presa l’impegno di smascherare Magnolia e i naufraghi che non hanno appoggiato la versione dei fatti di Eva Henger) e da Domenica Live dove lei si è sottoposta alla macchina della verità che le ...

Bianca Atzei alL’Isola dei Famosi 2018 come un paguro (video) : Filippo Nardi e Paola di Benedetto contro la cantante : Un altro pomeridiano e nuovi dettagli su Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018. La cantante è ancora nell'occhio del ciclone ad un passo dalla nuova diretta che, lo ricordiamo, non andrà in scena al martedì ma al lunedì sera ovvero il 5 marzo. Tra i nominati della serata ci sarà proprio la bella cantante sarda partita per l'Honduras per dimenticare tutto quello che è successo con Max Biaggi. Proprio nelle prime settimane ha avuto modo di ...

L’Isola dei Famosi : Chiara Nasti querela Striscia La Notizia : Chira Nasti dopo L’Isola dei Famosi denuncia Striscia La Notizia Come molti sapranno bene Eva Henger, circa un mese fa, poco prima di essere eliminata, ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nel residence prima che inziasse il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Un’affermazione, che ha creato un vero e proprio cataclisma mediatico. Per questo motivo Striscia La ...